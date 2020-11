Garantire l’assistenza

SIAMO nel pieno della tanto temuta seconda ondata. E come è già successo a marzo scorso quando ilci prese alla sprovvista, il numero di malati continua a salire a tal punto da rendere necessaria la riorganizzazione di interi reparti per accogliere i pazienti Covid. Tra le specialità più colpite c’è la Reumatologia, e il rischio ora più che mai è quello di una drastica riduzione delle prestazioni diagnostiche e del monitoraggio per persone con patologie come il, che invece hanno bisogno di diagnosi tempestive e una corretta gestione terapeutica per minimizzarne l’impatto sulla vita dei malati. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Reumatologia (SIR), che per non abbandonare questi pazienti e garantire, almeno in parte, l’assistenza di cui avranno bisogno nei prossimi mesi, punta all’implementazione della telemedicina.

Vista l’emergenza che sta vivendo il nostro sistema sanitario, spiegano dalla SIR, è fondamentale collaborare per fronteggiare il brusco aumento dei contagi e convertire alcuni reparti di reumatologia in strutture per l’assistenza ai malati di Covid-19. Al tempo stesso però si rischia di far rivivere ai pazienti le difficoltà nell’accesso alle cure già incontrate durante la prima ondata del coronavirus. C’è il rischio, per esempio, di mancate nuove diagnosi e ritardi diagnostici di gravi malattie, tra cui artropatie infiammatorie croniche, connettiviti e vasculiti. “Indubbiamente, di fronte a un’emergenza scattano delle priorità inusuali”, commenta Guido Valesini, vice presidente della Sir. “Ma nello scegliere e nell’attuare queste priorità bisogna tenere conto delle esigenze di tutti”. I pazienti affetti dalle malattie reumatologiche, sottolinea l’esperto, sono tutti malati cronici, e necessitano quindi di un monitoraggio costante, e non devono pertanto correre il rischio di essere abbandonati, nonostante il momento di difficoltà che sta vivendo il Sistema sanitario.

“I nostri malati possono essere immunodepressi e sono ad aumentato rischio di patologie infettive, soprattutto in caso di malattia in acuzie o non controllata adeguatamente a livello terapeutico – avverte Valesini – esiste poi il problema dei pazienti che ancora non hanno avuto una diagnosi, che hanno un doppio rischio in caso di mancato accesso alle cure del reumatologo: da un lato il ritardo diagnostico, e quindi un rischio aumentato che la patologia, in assenza di terapie, provochi danni persistenti; dall’altro, una maggiore vulnerabilità che aumenta, tra le altre cose, la probabilità di essere contagiati da Covid 19 e di sviluppare una malattia più grave, con una prognosi peggiore”.

In molte malattie autoimmuni reumatologiche – spiega l’esperto – il sistema immunitario dei malati può essere già in uno stato di pre-eccitazione che potrebbe rendere più grave la famosa “tempesta di citochine” che rappresenta una grave manifestazione di Covid 19. “Un paziente reumatologico in acuzie è a maggior rischio e lo abbiamo dimostrato”, riassume Valesini. “Analizzando i dati di oltre 420 malati nel Registro Nazionale della SIR abbiamo osservato che il rischio di contagio correla con l’attività di malattia”. In questa fase, quindi, l’aderenza alle terapie è fondamentale, in quanto l’attività di malattia rappresenta un fattore di rischio per l’infezione da Covid-19”.

La telemedicina, una valida alternativa

Come conciliare dunque le esigenze di posti letto da dedicare alla pandemia, e le necessità di assistenza dei pazienti reumatologici? Una soluzione almeno parziale del problema potrebbe essere la telemedicina che, pur non sostituendo la visita in presenza, può senz’altro facilitare il rapporto con i pazienti, migliorare il monitoraggio e aiutare a sorvegliare l’aderenza terapeutica.

“La Sir ha già messo a punto una piattaforma online destinata alla telemedicina per i pazienti reumatologici”, spiega Valesini. “Non parliamo ovviamente di una semplice telefonata, ma di uno strumento che consente il monitoraggio di molti parametri, oltre che la verifica degli effetti del trattamento e l’aderenza alla terapia. Le tecnologie per farlo dunque ci sono, quel che manca è un disegno di integrazione e logistica che permetta di superare i problemi che affrontano attualmente le aziende ospedaliere anche per la rendicontazione delle prestazioni erogate in remoto. Problemi che hanno creato una situazione a macchia di leopardo, con territori in cui la telemedicina reumatologica è già una realtà, e altre in cui rimane un miraggio. La proposta che è stata fatta dalla SIR, così come da altre società scientifiche, è quindi quella di una piattaforma dedicata e condivisa per la telemedicina del Sistema Sanitario Nazionale, in modo che sia facile stimarne l’efficacia e valutarne i costi”.

L’allarme dei pazienti

La situazione d’altronde non preoccupa solamente gli specialisti, ma anche, in primo luogo, i pazienti, che come a marzo stanno vedendo chiudere ambulatori e interi reparti un po’ in tutta la penisola. A denunciarlo in una lettera inviata ad alcuni esponenti delle istituzioni locali e nazionali è l’Anmar Onlus, Associazione nazionale malati reumatici, nella quale viene richiesto un intervento del ministero della Salute e delle Regioni. “Quello che non deve venire a mancare è la comunicazione medico paziente, fondamentale per garantire la continuità assistenziale anche in questi mesi di emergenza – commenta Silvia Tonolo, presidente nazionale Anmar. – Quando la comunicazione viene a mancare deve essere sostituita da altro, come la telemedicina. La nostra associazione ha proposto di far sì che la piattaforma sviluppata dalla SIR possa essere condivisa, per renderla così inter-operabile con altri sistemi o altre piattaforme, come quella della Fimmg (ndr.Federazione italiana medici di medicina generale)”.

Nessuna risposta

E a quanto pare servirà tempo per una soluzione. “Ci aspettavamo una mossa dal ministero della Salute, dalla programmazione sanitaria e dalle Regioni dopo tre mesi estivi di “assenza’ del coronavirus – ribadisce Tonolo. – “Se stanno delineando delle linee guida per la telemedicina che le firmino, altrimenti lascino fare a persone che hanno voglia di fare, come le associazioni di pazienti e le società scientifiche. In ogni caso, io come Presidente di Anamr non posso accettare le chiusure indiscriminate degli ambulatori che si vedono ormai in diverse regioni”. Ci sono pazienti che non hanno bisogno del contatto immediato con il reumatologo – spiega Tonolo – mentre altri stanno aspettando una diagnosi o hanno bisogno della visita di conferma della patologia e, quindi, la conferma di iniziare il biologico, o di una modifica del piano terapeutico. Tutte problematiche che solo all’interno di un ambulatorio si possono risolvere.

“Ogni Regione, ogni provincia, ogni direttore generale decide a modo suo, siamo in un momento selvaggio”, commenta Tonolo. “È evidente che la piattaforma della SIR sia utile e si spera che questa venga implementata in più città e ambulatori e coadiuvata anche da altre piattaforme, come anche quella dei pediatri per i bambini reumatologici. Accanto a queste risorse servono però certezze sulle prestazioni ambulatoriali che non possono essere rimandate”.