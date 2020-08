Un metro non bastaE chi ha stabilito che invece potesse proteggerci dal Sars-Cov-2 lo ha fatto basandosi su dati scientifici obsoleti. Bisogna invece tener conto dei fattori multipli che riguardano il rischio. E questo – secondo uno studio britannico appena pubblicato sul British Medical Journal – non è stato fatto. Perché ci si è basati nelle raccomandazioni sull’esperienza di altri virus e su dati superati. Diciamo la verità, non è una buona notizia. Per chi, soprattutto, in tutti questi mesi, ha indossato la mascherina senza lamentarsi troppo, con zelo e tenacia, anche con temperature altissime e in situazioni per cui la derisione era il minimo. Certo, meglio un metro che niente. Ma non basta, anche perchè chi indossa la mascherina – secondo altri studiosi britannici – tende a sentirsi troppo al sicuro, a sottovalutare il rischio, ad avvicinarsi troppo.

“Le regole suggerite – ha scritto Nicholas Jones dell’università di Oxford – sono fondate su una dicotomia semplicistica che descrive il contagio del virus come emissione di particelle più o meno grandi (droplet, ndr) emesse in modo isolato senza tener conto dell’aria espirata”. La trasmissione è invece molto più complessa e comprende una emissione continua di droplet di varie misure e una importanza fondamentale dell’aria espirata che le trasporta, secondo i ricercatori. Una vera e propria nuvola di droplet di varie dimensioni che possono arrivare a oltre due metri quando si tossisce o si grida, e addirittura fino a 7-8 metri, concentrate nell’aria che espira una persona infetta.

Adattare le regole

Le regole di distanziamento, quindi, secondo gli autori, non ha senso che siano uguali per tutti. Ma dovrebbero essere calibrate sui fattori che influenzano il rischio, compreso il tipo di attività (all’aperto o in ambienti chiusi), il livello di ventilazione dell’ambiente che frequentiamo e se si indossano mascherine o altri tipi di dispositivi di protezione per il viso. Sono ovviamente anche molto importanti la carica virale di chi emette i droplet, la durata dell’esposizione e la suscettibilità individuale all’infezione. Ma almeno due di questi elementi sono però di difficile valutazione. “Procedere in questo modo consentirebbe di fornire una protezione maggiore nelle situazioni a rischio più elevato ma anche, al contrario, una maggiore libertà nei casi a basso rischio che potenzialmente possono tornare a situazioni di normalità”.

La soglia dei 15 minuti

Nelle situazioni a rischio maggiore, come bar affollati o discoteche, la distanza fisica dovrebbe essere di due metri e bisognerebbe anche contingentare il tempo di permanenza, mentre regole meno stringenti possono essere adottate in contesti a basso rischio. Secondo studi di tracciamento dei contatti, infatti, la soglia oltre la quale il rischio aumenta è di 5-15 minutii. Il Sage britannico (Scientific Advisory group for Emergencies) ha stimato che la trasmissione di Sars-Cov-2 a un metro di distanza potrebbe essere da 2 a 10 volte maggiore rispetto a due metri. E una revisione sistematica commissionata dall’Organizzazione mondiale della Sanità che mette in relazione trasmissione del coronavirus e distanziamento fisico ha riferito un rischio di trasmissione del 12,8 per cento sotto il metro di distanza, e del 2,6 per cento a una distanza di almeno un metro e più.

Non solo distanza

“La distanza fisica dovrebbe essere considerata soltanto come una parte dell’approccio generale di contenimento della pandemia da Covid-19 – concludono gli autori – e dovrebbe essere utilizzata in combinazione con altre strategie per ridurre il rischio di trasmissione, compreso il lavaggio della mani, la pulizia regolare delle superfici, l’utilizzo di dispositivi di protezione e mascherine quando servono, strategie per igienizzare l’aria e isolamento delle persone affette”.