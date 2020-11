“Siamo stati rimproverati perché” l’ospedale in Fiera di Milano “non si riempiva. Ci sono dei modi per descrivere l’idea della Fiera, analogie che apprezzo molto: si è parlato di scialuppa di salvataggio, una diga contro le alluvioni, la più recente è un estintore. Molti ci hanno preso poco sul serio e ci hanno deriso perché l’estintore non era più necessario. Poi purtroppo la seconda ondata” di Covid-19 “è arrivata e io ricordo benissimo la telefonata del direttore generale” del Policlinico di Milano “Ezio Belleri. Prima che cominciasse a parlare sapevo già cosa succedeva: bisognava riaprire, così siamo tornati”. Sono le parole amareggiate di Nino Stocchetti, responsabile Neurorianimazione del Policlinico di Milano e direttore del Padiglione del Policlinico in Fiera, che dall’hub al Portello oggi torna sulle polemiche estive lanciate da chi dubitava dell’utilità della struttura.

