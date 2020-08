Si è tenuta ieri sera la nona edizione del Premio Carla Fendi, al termine del concerto diretto dal maestro Riccardo Muti, in piazza Duomo, a Spoleto (Perugia), che ha chiuso il 63° Festival dei 2Mondi. Il riconoscimento è andato, in questo 2020 segnato dalla pandemia, all’infermiera-eroina Elena Pagliarini, la cui foto mentre dorme dopo turni massacranti accanto al computer ha fatto il giro del mondo. A conferirle il premio sul palco, con gesto simbolico date le rigidissime misure anti-Covid, è stato lo stesso maestro Muti, elogiandola come emblema “dell’Italia bella”: “Sono felice di incontrarla, lei è diventata un simbolo, perché nel momento del bisogno siete stati eccezionali e di questo ve ne saremo sempre grati”.

