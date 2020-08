Un giocatore del Barcellona è risultato positivo al coronavirus dopo i test effettuati martedì. Si tratta di uno dei nove atleti che hanno iniziato a lavorare in vista della prossima stagione: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Moussa Wagué, Carles Aleñá, Rafinha, Juan Miranda e Oriol Busquets. Il giocatore positivo è asintomatico, gode di buone salute e si trova in isolamento a casa.

Il club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare il tampone. Nella nota diffusa dal Barcellona si precisa che il giocatore non è stato in contatto con i membri della prima squadra che domani voleranno a Lisbona per la fase finale della Champions. Venerdì il Barcellona, che negli ottavi di finale ha eliminato il Napoli, affronterà il Bayern Monaco per un posto in semifinale.