DOHA – Xavi Hernandez, l’ex giocatore del Barcellona e oggi tecnico dell’Al Sadd, è risultato positivo al Covid-19. Il tecnico catalano, che molti vedrebbero prossimo allenatore dei blaugrana, non potrà guidare i suoi giocatori nel riavvio del campionato qatariota, in programma da questo weekend.





“Sto bene, sono in isolamento”

Xavi, che dovrà ora osservare un periodo di quarantena, ha dato la notizia sul suo profilo Instagram. ”Da qualche giorno e seguendo il protocollo sono risultato positivo all’ultimo test per il Covid-19 che mi hanno effettuato. Fortunatamente sono in perfetto stato però, seguendo le regole, isolato fino a quando l’avrò superato – aggiunge l’ex Barça -. Quando le autorità sanitarie me lo permettano, m’incorporerò alla mia quotidianità e al lavoro giornaliero con più voglia di sempre. Ringrazio tutte le autorità e specialmente ai responsabili del club che hanno messo a nostra disposizione tutti i mezzi per un’individuazione precoce che eviti maggiori contagi e garantisca lo sviluppo normale della competizione”.







Fonte