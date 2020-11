Sono 21 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora 4415 deceduti risultati positivi al virus, 719 Alessandria, 270 Asti, 227 Biella, 427 Cuneo, 423 Novara, 1935 Torino, 235 Vercelli, 136 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 43 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 74.663 (+2.300 rispetto a ieri) di cui 853 (43%) sono asintomatici. Dei nuovi casi, 989 sono di screening, 565 contatti di caso, 449 con indagine in corso 112 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 216 in ambito scolastico e 1675 tra la popolazione generale.

Fonte