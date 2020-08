Un registro digitale per chi rientra in Germania dalle zone a rischio: il governo tedesco ha un piano per facilitare il tracciamento dei turisti che tornano a casa. Il ministero federale dell’Interno avrebbe contattato la società Accenture di preparare l’infrastruttura necessaria. Finora i viaggiatori di rientro dalle zone a rischio devono riempire a mano dei formulari sulla propria identità, sul percorso del viaggio e sul proprio stato di salute, oltrechè naturalmente i propri contatti, mentre sono le compagnie aeree o di autobus a raccogliere il materiale, per poi inoltrarlo alle autorità sanitarie competenti. Un procedimento che rispecchia la situazione italiana e che anche in Germania ha provocato un caos nel passaggio dei dati: in Baviera, per esempio, ben 40 mila turisti non avevano più ricevuto informazioni sui propri test anti-Covid. Secondo i nuovi piani, invece, d’ora in poi tutto il processo verrà eseguito elettronicamente, con il cittadino che si registrerà su un’apposita pagina Internet e verrà controllato con più precisione.