Sono peggiorate le condizioni di Carlo Conti, da una settimana positivo al Covid-19.

Lo scorso mercoledì è stato proprio il conduttore toscano ad annunciare ai fan di aver contratto il virus (“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid . Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”), come ora lo ha fatto svelando di esser peggiorato e che ora i sintomi ci sono tutti, pure troppi (“Ora i sintomi ci cono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia . Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”).

Lo scorso venerdì Carlo Conti ha condotto Tale e Quale Show dal salotto di casa sua perché asintomatico, ma questa settimana – se le sue condizioni non dovessero migliorare – potrebbe rischiare di non essere in grado di farlo. Che sia Giorgio Panariello il degno sostituto?

Fra i sintomi del Covid-19, infatti, ci sono febbre, tosse, spossatezza e perdita di gusto ed olfatto.