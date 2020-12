“Non stupisce che la variante britannica del virus già circolasse in Italia. Ma questo non deve allarmare e soprattutto non deve mettere nel dubbio l’efficacia dei vaccini” contro il Covid. “I dati preliminari provenienti da diversi gruppi di ricerca vanno in questa direzione. Non c’è motivo di preoccuparsi”. Lo dice al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa. La mutazione “significa che questo ceppo ha un vantaggio selettivo rispetto ad altri ceppi che già circolavano e si sta imponendo per capacità di infettare e trasmettersi – spiega il virologo -. La variante inglese, identificata all’inizio nel Sud-Est del Regno Unito, è presente in diverse parti del mondo, segnalata in Sudafrica, Olanda, Belgio in Danimarca e in Italia su una persona che non ha mai viaggiato né avuto contatti con cittadini provenienti dal Regno Unito”.

