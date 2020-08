“Il tampone l’ho fatto ieri ma già avevo fatto tre sierologici che ripeto ogni dieci giorni perché vivendo con genitori e suoceri anziani, li facciamo tutti in famiglia“. Così Massimiliano Ossini, conduttore di ‘Linea Bianca’ su Rai1 spiega all’Addnkronos di avere fatto il tampone, rispettando l’invito del sindaco di Belluno, Giampietro Ghedina, prima di partecipare al ‘Summer Party’ di Cortina, “un evento all’aperto – sottolinea Ossini – organizzato in modo intelligente e responsabile, dove all’ingresso venivano rispettati tutti i protocolli sanitari e dove tutti indossavano le mascherine, dagli ospiti a tutto il personale. Inoltre posate e stoviglie erano rigorosamente monouso e biodegradabili”.

Fonte