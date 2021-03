Ormai la variante inglese del coronavirus è predominante nel nostro Paese. È infatti vicinissima a diventare l’unica tipologia presente, dato che rappresenta in media l’86,7% dei casi. Il dato, raccolto dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero alla Salute nelle Regioni, tra l’altro è riferito al 18 marzo e quindi nel frattempo è certamente cresciuto. Si va da realtà (la Liguria) dove il 63,6% dei nuovi casi di infezione sono di variante inglese ad altre dove ormai è stato raggiunto il 100% (la Valle d’Aosta). La “brasiliana invece è al 4% e altre varianti ancora tra cui la sudafricana, sono allo 0,5%.

“Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus – spiegano dall’Istituto – Il campione richiesto è stato scelto in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e se possibile per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine le 21 Regioni/PPAA e complessivamente 126 laboratori”.

Ci si aspettava che la variante inglese, considerata più contagiosa, prendesse il sopravvento una volta entrata in Italia. Il 18 febbraio rappresentava il 54% dei nuovi casi. Per quanto riguarda la cosiddetta brasiliana, si trova in Umbria (anche se in diminuzione), nel Lazio (in aumento), in Toscana e in Emilia-Romagna. “Al fine di contenerne ed attenuarne l’impatto sulla circolazione e sui servizi sanitari è essenziale, mantenendo le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus SARS-CoV-2 mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori inferiori a 1 e l’incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi”, dicono sempre dall’Istituto.