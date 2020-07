Non segue l’andamento tipico dell’influenza, è “un nuovo virus che si comporta in modo diverso”. Non stagionale. “Siamo ancora nella prima ondata della pandemia di Covid-19”. A spiegarlo è stata la portavoce dell’Oms Margaret Harris, secondo cui avremo “un’unica grande ondata che farà un po’ di sali e scendi”, e approfondiscono il concetto anche alcuni esperti italiani citati dal ‘Mattino’. Il Sars-Cov-2 “ormai sta circolando ed è endemizzato”, dice Claudio Mastroianni, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico Umberto I di Roma e vice presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali. Se anche ci saranno nuove ondate, osserva l’esperto, “non saranno come quella devastante di marzo aprile, perché ormai l’epidemia la si riesce a gestire meglio”.

