Circa il 70% dei patogeni emergenti e riemergenti proviene dagli animali. E’ il caso di influenza aviaria, Ebola, influenza, lebbra, febbre di Lassa, Mers, rabbia, Sars, vaiolo, tubercolosi, Zika e altre patologie. Lo sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità, ricordando che capire il modo in cui una malattia infettiva attraversa la barriera animale-uomo è un enigma “che può richiedere anni per essere risolto”. Per la Mers, infatti, “è occorso più di un anno dal primo caso nell’uomo per identificare nel dromedario l’ospite intermedio”, rilevano dall’Oms, sottolineando che le indagini sull’orgine di Sars-Cov-2 sono ancora in corso.

