Oggi Flavio Briatore sarà dimesso e proseguirà l’isolamento a casa. Lo fa sapere l’ospedale Irccs San Raffaele di Milano, dove l’imprenditore 70enne è ricoverato da lunedì scorso, dopo essere risultato positivo al test per Covid-19. “L’IRCCS Ospedale San Raffaele – spiegano dalla struttura – rende noto che domani mattina (oggi, ndr) sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2”.

Briatore, spiegano dal suo entourage, “sta bene e in questi giorni anche dall’ospedale è stato attivo”. Oggi le dimissioni dal San Raffaele sono attese di primo mattino. L’imprenditore settantenne, proprietario del Billionaire, lascerà l’ospedale di Milano in autoambulanza o comunque in modo da non avere contatti con nessuno. A quanto apprende l’Adnkronos Flavio Briatore trascorrerà il periodo di quarantena dopo le dimissioni dal San Raffaele nella casa milanese di Daniela Santanchè, storica amica, socia e conterranea dell’imprenditore.

“Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene – dice -. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto”, ha raccontato Briatore in un’intervista a La Stampa dicendosi sollevato per il risultato negativo del tampone effettuato su suo figlio di 10 anni, Falco.

E sui contagi legati al suo locale di Porto Cervo: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”.

Briatore ha sostenuto di essersi rivolto al San Raffaele per un’altra patologia e di essere stato sottoposto, come da prassi per ogni ricovero ospedaliero, al tampone. Nei giorni immediatamente precedenti l’annuncio della sua positività, Briatore era stato fotografato con Silvio Berlusconi e dal suo locale era passato l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato anche lui positivo al coronavirus. Nelle ultime settimane Flavio Briatore si era scagliato contro i virologi accusandoli di aver alimentato paure e allarmismo.





