Nuove armi per individuare un’infezione da Sars-Cov-2: si tratta di un nuovo test antigenico rapido – autorizzato per l’uso da parte di operatori sanitari – che non richiede strumentazione e fornisce risultati in soli 15 minuti. Abbott annuncia di aver ricevuto il marchio Ce per Panbio* Covid-19 Ag Rapid Test Device per rilevare il virus Sars-CoV-2 nelle persone sospettate di aver contratto Covid-19. Il nuovo test è “un’opzione per lo screening di Covid-19 affidabile, economico, portatile e modulare”, si legge in una nota dell’azienda, e “può anche essere uno strumento molto utile per supportare strategie di salute pubblica, come il tracciamento dei contatti e i test su larga scala di persone sospettate di avere un’infezione in atto”.

