Potrebbe arrivare nelle prossime ore anche nel Lazio l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile. L’introduzione dell’obbligo di mascherina dovrebbe arrivare prima del week end andando così a contenere anche possibili contagi nelle zone della movida dove si creano con facilità assembramenti davanti ai locali e in alcune aree di Roma e di altri centri delle province

Intanto aumenta il numero dei nuovi positivi nel Lazio. “Su oltre 11mila tamponi oggi si registrano 265 casi”, rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato.

Ieri i nuovi casi erano stati 210 su oltre 10mila tamponi eseguiti. Dei 265 nuovi positivi di oggi, precisa D’Amato, 151 sono a Roma. Cinque i decessi e 65 i guariti.

“Su oltre 11 mila tamponi oggi nel lazio si registrano 265 casi – di questi 151 a roma – con 5 decessi e 65 guariti”. E’ quanto afferma l’assessore alla sanità della regione lazio, alessio d’amato, aggiungendo che “bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale. La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione. Il valore rt stimato questa settimana è 1.09”.

Nella Asl Roma 1 sono 59 i casi e di questi 33 sono con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi. Nella Asl Roma 2 sono 69 casi e tra questi 17 sono i contatti di casi già noti e isolati, quattro i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Nella asl roma 3 sono 23 i casi e si tratta di due casi di rientro dalla croazia, quindici i contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 4 sono 27 i casi e si tratta di un caso con link dalla Sardegna, ventiquattro i contatti di casi già noti e isolati e due sono i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 23 i casi e si tratta di cinque casi con link ad un battesimo dove è in corso l’indagine epidemiologica e otto i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 6 sono 24 i casi e si tratta di un caso con link dall’Albania. Diciotto i contatti di casi già noti e isolati.

Nelle province si registrano 48 casi e un decesso. Nella Asl di Latina sono ventiquattro i casi e si tratta di due casi con link dalla Lombardia, uno dall’Etiopia, quattro dal Trentino, uno dalla Spagna e uno dalla Tunisia. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso. Nella Asl di Frosinone si registrano quindici casi e si tratta di dodici contatti di casi già noti e isolati e tre individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Viterbo si registrano sette casi e si tratta di due casi con link dall’Albania, uno dall’Austria e tre sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti sono due i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati.