“Oggi registriamo 15 casi e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno da India e uno dal Bangladesh”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, riferendo che oggi “abbiamo due rientri in bus dalla Romania e uno dall’Ucraina”. E rivolgendo “un invito a chi rientra dai Paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del Forlanini per i test. Chiediamo la collaborazione delle comunità interessate e il rispetto della quarantena”.

