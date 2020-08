“Sono stato chiamato a presiedere la commissione dell’Oms per le politiche sanitarie per mettere in collegamento – favorendo un’analisi approfondita che poi sfocerà in raccomandazioni – i temi sanitari, quelli economici e quelli politici. Ora, infatti, guardiamo all’emergenza, alla riapertura dell’anno scolastico. Ma dobbiamo chiederci che conseguenze avrà la pandemia in futuro sullo sviluppo dell’economia. E come fare a ‘curare’ meglio il sistema sanitario”. Lo ha spiegato Mario Monti, a capo della commissione per le politiche sanitarie europee dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), intervistato a SkyTg24.

Fonte