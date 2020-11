“Prima del Covid noi in Italia avevamo circa l’8% delle pmi cosiddette a rischio, sulla soglia di un possibile fallimento ma ancora non fallite. Questo numero con un nuovo lockdown può crescere fino a oltre 20%. Le pmi che rischiano di fallire potrebbero arrivare al 21%”. A dirlo, intervistato da Adnkronos/Labitalia, è l’ad di Cerved, Andrea Mignanelli, secondo cui con un nuovo lockdown in Italia si “potrebbe verificare lo scenario più severo delle nostre simulazioni per le pmi italiane, con una diminuzione del 16% del fatturato in media, ma anche con punte tra il -30 e il -50% per le quelle imprese che già adesso sono in maggiore sofferenza, come agenzie di viaggio e tour operator, alberghi, ristorazione e organizzazione di fiere e convegni, che tra le pmi sarebbero anche quelle più a rischio fallimento”.

