Requisire strutture alberghiere per la degenza Covid-19 è la proposta di Meritocrazia Italia che in una nota evidenzia che “il governo si prepara ad emanare un nuovo Dpcm per provare ad invertire la curva dei contagi da Covid-19. La nuova stretta su scala nazionale dovrebbe essere messa in cantiere questa sera. La situazione emergenziale oramai appartiene a due livelli: sanitario e sociale. Se gli esperti danno tempo al virus fino alla prossima primavera, quando tra il caldo e le nuove cure potrebbe iniziare una fase meno pericolosa, la crisi sociale, così come si sta concretizzando, non potrebbe che protrarsi almeno per i prossimi 10 anni. Il tessuto sociale italiano è fragile ed indebolito nei risparmi. Che fine faranno tutti questi sussidi e come incideranno sul debito pubblico? Come si spiegherà agli italiani che gli altri malati sono meno importanti di quelli Covid?”.

