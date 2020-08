L’epidemia di Covid-19, che dall’inverno scorso ha colpito duramente il nostro Paese causando oltre trentacinquemila vittime, circa la metà delle quali in Lombardia,

ci ha proiettato tutti inaspettatamente in una situazione di emergenza. Negli ospedali, oltre ai medici, agli infermieri e agli altri operatori impegnati a fronteggiare direttamente l’assalto del virus, sono stati mobilitati in prima linea anche i professionisti della salute mentale, per sostenere i colleghi delle aree critiche, aiutare chi veniva dimesso a superare

l’esperienza traumatica di una malattia sconosciuta e pericolosa e comunicare con i familiari dei malati, preoccupati ma ovviamente impossibilitati ad avvicinare i loro cari.

Per Paolo Miragoli, direttore della struttura di Psichiatria 53/54 dell’Azienda sanitaria milanese “ASST Santi Paolo e Carlo”, questa emergenza ha reso necessaria la riscoperta della vocazione relazionale degli psichiatri, troppo spesso interpellati solo per “sedare” i pazienti agitati e non per le loro competenze empatiche e comunicative. Secondo la psicologa Elena Vegni, direttrice dell’Unità complessa di psicologia presso la stessa ASST e docente all’Università di Milano, sin dall’inizio è stato chiaro che la criticità, sia per i pazienti che per i loro familiari e per gli operatori coinvolti, fosse legata a un’emergenza non soltanto di tipo sanitario, ma anche emotivo: per questa ragione un’équipe di psicologi è stata dedicata ai reparti Covid con la missione di organizzare dei debriefing (condivisione e discussione in gruppo delle reazioni cognitive ed emotive suscitate da eventi critici) per ridurre l’impatto traumatico suscitato dal doversi confrontare con le drammatiche conseguenze di una patologia ancora poco conosciuta e dagli esiti imprevedibili.

Questo tipo di intervento ha consentito di attenuare il ‘trauma collettivo’ che regioni come la Lombardia sono state costrette ad affrontare