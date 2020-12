Allentamento delle restrizioni, zone che passano da rosse ad arancioni: il calo della diffusione dell’epidemia da Covid ha prodotto da un giorno all’altro assembramenti record a Torino e a Milano per lo shopping prenatalizio. “Il ministero dell’Interno è impegnato fin dall’inizio della pandemia a garantire tutti i controlli necessari. Per noi è una priorità assoluta. Basti dire che ne sono stati fatti oltre 28 milioni dall’11 marzo a oggi”, assicura in un’intervista al Corriere della Sera il viceministro dell’Interno Matteo Mauri. “E stiamo aumentandoli progressivamente – aggiunge -. Nella scorsa settimana ne sono stati fatti 589 mila, contro i 560 mila della settimana precedente. Nell’ultimo weekend sono state controllate oltre 152 mila persone e 110 mila attività.

Fonte