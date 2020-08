“Oltre 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 milioni di visite specialistiche e 600mila gli interventi chirurgici (di cui 50mila oncologici) sono stati cancellati, oltre un milione di ricoveri posticipati con liste di attesa che rischiano di arrivare a livelli insostenibili per un Servizio sanitario nazionale basato su equità e universalismo che tutto il mondo guarda con ammirazione. È un quadro che dimostra come il nostro Paese rischi concretamente di trovarsi di fronte a un’altra emergenza”. Così Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia ‘Benessere Italia’ presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenendo alla tavola rotonda dal titolo ‘Tempo di ripartire e tornare a curarsi: la salute non può aspettare’, moderata dall’amministratore delegato di Doc Generici, Riccardo Zagaria, che si è svolta ieri nell’ambito del 41esimo Meeting di Rimini, in programma al Palacongressi della Fiera fino al 23 agosto.

