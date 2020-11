“L’attuale situazione ci dice che non bisogna abbassare la guardia ed è fondamentale l’uso corretto dei dispositivi di protezione (che comprende anche il loro corretto smaltimento) come principio di libertà e rispetto per noi stessi e per gli altri. Dobbiamo però riflettere su un possibile rischio, infatti, quello di generare un’ulteriore crisi di salute pubblica dovuta all’interruzione di attività di prevenzione e trattamento, cruciali per tutti cittadini e per i numerosi pazienti che necessitano di cure regolari”: lo dichiara la professoressa Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia Benessere Italia, durante il suo intervento al 37° Congresso Nazionale S.I.M.G. ( Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie)

