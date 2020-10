È morto questa mattina, dopo essere stato ricoverato allo Spallanzani per Covid-19, Enzo Totti, padre dell’ex calciatore Francesco Totti. L’uomo aveva 76 anni.

Francesco Totti era legatissimo al padre e qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show aveva così parlato di lui:

“Papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all’ultimo giorno non mi ha mai detto niente. E forse è stata questa la mia fortuna. I miei genitori mi hanno insegnato i giusti valori, come portare rispetto verso le persone più grandi”.