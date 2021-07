Risale l’Rt e non poteva essere altrimenti, visto l’andamento dei casi in Italia. L’indice che calcola il tasso di replicazione del virus, calcolato dalla Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute, questa settimana è 0,91 contro lo 0,66 della settimana scorsa e lo 0,63 della precedente. Tra l’altro l’Rt viene calcolato a circa 15 giorni fa, per ragioni tecniche, e solo sui casi sintomatici. Quindi è un dato che ancora non ha colto la grandissima risalita del numero dei casis che si è avuta proprio negli ultimi dieci giorni.

Anche l’incidenza di casi settimanali per 100mila abitanti è è in salita e arriva a 19 contro gli 11 della scorsa settimana. Come noto, gli indicatori prevedono che se arriva a 50 porta la Regione in zona gialla. Per ora nessuna realtà locale è in queste condizioni ma la prossima settimana tre o quattro potrebbero già cambiare colore.