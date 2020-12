Ieri lo aveva anticipato il virologo italiano Fabrizio Pregliasco, oggi è l’Oms a ipotizzare che la variante del Covid individuata in Gran Bretagna sia più trasmissibile da giovani e bambini. L’inviato speciale dell’Oms per la pandemia, David Nabarro, ha affermato infatti che sono ancora in corso verifiche per accertare se davvero la variante colpisca i più giovani. L’esponente Oms ha parlato durante una trasmissione di SkyNews, nella quale è stato intervistato anche Mark Harris, virologo dell’Università di Leeds, secondo il quale se la variante “si sta davvero replicando o crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell’intera popolazione britannica”.

Come detto, ieri era stato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano a riferire di questa tesi dei ricercatori britannici: “

“Dalle prime indicazioni sembra che colpisca più facilmente i giovani, che fino ad ora erano meno colpiti e anche meno contagiosi” ha detto il virologo italiano – Questo è un elemento che se sarà confermato non sarà piacevole per il proseguo del controllo della gestione dell’epidemia”.