“La curva lombarda sta scendendo. Ed è interessante il dato negativo del saldo tra nuovi ingressi in ospedale e guariti da Covid-19. Un calo a mio parere attribuibile al fatto che i primi provvedimenti restrittivi in Lombardia sono stati presi il 22 ottobre, prima del Dpcm: le restrizioni hanno portato ad un appiattimento della curva”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e componente del Cts lombardo, sottolineando come l’effetto delle misure si stia vedendo prima in Lombardia rispetto ad altre regioni proprio per “l’anticipo delle misure”.

