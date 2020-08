In relazione all’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e in vigore da oggi, che prevede tra le altre cose la possibilità di tornare a occupare tutti i posti a sedere sui mezzi di trasporto pubblico senza quindi rispettare il distanziamento interpersonale, “alla luce della nuova ordinanza emanata in data odierna dal ministro della Salute, Regione Lombardia, in attesa di valutare in maniera specifica e puntuale i contenuti di quanto previsto dalla nuova disposizione ministeriale e nell’ottica di un proficuo confronto da avviare in tempi rapidissimi con il governo e con la Conferenza delle Regioni, conferma la propria ordinanza”. Lo fa sapere in una nota la Regione Lombardia.

