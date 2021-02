Mentre i vaccini scarseggiano e le varianti dilagano, a salvarci dal Covid potrebbero essere le piante. Ne sono convinti i ricercatori dell’Università di Viterbo, di Verona, dell’Enea, del Cnr e dello stesso Istituto superiore di sanità. Per loro, realizzando delle “biofabbriche“, si possono produrre facilmente e senza spendere una fortuna vaccini, anticorpi e prodotti diagnostici contro il virus responsabile della pandemia.

La strategia messa a punto dal team di ricerca prevede l’utilizzo del cosiddetto “Plant Molecular Farming“, una piattaforma innovativa, già utilizzata in altri Paesi per ottenere biofarmaci. Un progetto descritto nello studio “Plant Molecular Farming as a Strategy Against Covid-19-The Italian Perspective“, pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Plant Science”. I ricercatori si sono concentrati suprattutto sulla possibilità di realizzare in Italia strutture per produrre “in pianta” le biomolecole necessarie per lo screening diagnostico di massa, l’immunoterapia passiva e la vaccinazione, da utilizzare tanto per il Covid quanto per eventuali future nuove pandemie. “Le simulazioni effettuate confermano che il Plant Molecular Farming potrebbe integrare efficacemente i metodi di produzione “tradizionali” e che per soddisfare l’intera domanda italiana di bioterapeutici (vaccini e anticorpi) e diagnostici basterebbe una serra di 12.500 metri quadri o un impianto di agricoltura verticale (vertical farming) di soli 2.000 metri quadri”, sottolineano i ricercatori dell’Enea.

Tutto con un investimento iniziale notevolmente inferiore rispetto a quello necessario per gli impianti produttivi tradizionali basati su biofermentatori per cellule di insetto o di mammifero. Tra gli esempi di farmaci realizzati grazie alla tecnologia del Plant Molecular Farming viene quindi indicato un vaccino per l’influenza stagionale basato su particelle simil-virali attualmente in via di commercializzazione da parte di un’azienda canadese, che ha anche avviato la sperimentazione clinica di un vaccino contro il Covid.

Più nello specifico, secondo i ricercatori dell’Università della Tuscia e i loro colleghi, le piante potrebbero essere utilizzate come un sistema di produzione “robusto, rapido e flessibile” per i reagenti diagnostici della Sars. Gli studiosi hanno calcolato che, con una biomassa media di 10 grammi di foglie infiltrate per pianta di N. benthamiana durante l’espressione transitoria e una densità media di piante in una serra di 75 piante per metro quadrato, sarebbero necessari all’incirca fino a 6,5 chili di biomassa vegetale al mese, corrispondenti a 8,7 metri quadrati di spazio serra, per produrre abbastanza reagenti per tutti i test sierologici in Italia.

Le piante vengono inoltre considerate utili per un sistema alternativo di produzione di anticorpi anti-Covid ricombinanti, “data la produzione efficiente di anticorpi segnalata nelle piante”, in particolare mediante espressione transitoria utilizzando vettori virali. La previsione è che sarebbero necessari fino a 153mila chili di biomassa al mese, corrispondenti a circa 204mila metri quadrati di spazio in serra. Per i ricercatori, poi, i vaccini a subunità basati su antigeni ricombinanti, come la proteina S/RBD, sono più attraenti in termini di sicurezza e produzione e possono anche essere prodotti dall’agricoltura molecolare nelle piante.

Gli studiosi hanno calcolato che circa 21mila chili di biomasse vegetali e 28mila metri quadrati di spazio serra sarebbero sufficienti a soddisfare la domanda di un antigene solubile, mentre 9.400 chili di biomassa vegetale e 12.500 metri quadrati di spazio in serra sarebbe necessario per produrre quantità sufficienti di vaccino VLP. Gli autori dello studio hanno inoltre specificato che la proteina S di diversi coronavirus aviari, suini e murini, nonché il frammento N-terminale della proteina S Sars-CoV, sono stati prodotti con successo in piante transgeniche di mais, patate, pomodori o tabacco, mediante trasformazione mediata da Agrobacterium classica, o mediante esposizione sulla superficie dei virus delle piante, e in tutti i casi i prodotti hanno indotto una risposta immunitaria dopo la somministrazione orale. Tanto che due società statunitensi stanno sviluppando un vaccino a subunità vegetale contro il Covid, la Kentucky BioProcessing e la iBio. Di recente, tra l’altro, è stato appurato che in strutture agricole verticali automatizzate su larga scala per la produzione di prodotti biofarmaceutici è possibile processare fino a 7,58 chili di biomassa al mese per metro quadrato.

Due strutture del genere, secondo i ricercatori, sarebbero dunque in grado di elaborare una quantità sufficiente di biomassa in una settimana per soddisfare l’intera domanda italiana di un vaccino a base di VLP, sufficiente per ottenere l’immunità di gregge, e di reagenti diagnostici, sufficienti per testare l’intera popolazione, spendendo appena il 10% delle somme necessarie per un’infrastruttura basata sui fermentatori.