“Prima eravamo degli eroi, adesso per alcuni siamo diventati degli ‘speculatori’, se non degli ‘untori’. Tutto questo è molto triste. E fa male. Io continuo a svolgere il mio lavoro come sempre, ad aiutare i malati che soffrono. Ma non è giusto vedere tante gente che continua a negare l’evidenza. La situazione è brutta, veramente brutta”. A parlare con l’Adnkronos è Alessandra D’Angelo, medico palermitano che lavora all’ospedale Covid di Partinico, piccolo centro del palermitano. E’ stata lei, ieri, a postare su Facebook la fotografia della fila di ambulanze davanti all’ospedale, con i pazienti Covid a bordo in attesa di un posto in ospedale, diventata virale. “Speravo che saremmo riusciti in qualche modo a combattere questo nemico invisibile osservando le regole che la civiltà imponeva, adesso è tardi. Dobbiamo affrontare a mani nude, inermi questa valanga, questo tsunami”, ha scritto. Invitando caldamente la gente “a rimanere a casa” e accusando i “menefreghisti”.

Fonte