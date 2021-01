Anche il ‘Gullace di Roma, come altri licei della capitale, dice no alla riapertura in presenza delle scuole superiori: questo il senso della lettera che sarà indirizzata al presidente del Consiglio, al ministro della Pubblica Istruzione, al ministro della Salute e al presidente della Regione Lazio. “Noi docenti del liceo ‘T. Gullace’ di Roma ci uniamo a quanto espresso dai colleghi del ‘Tasso’, del ‘Benedetto da Norcia’, del ‘De Sanctis’ e di numerosi altri licei romani ed esprimiamo il nostro dissenso in merito alla scelta del Governo di riaprire le scuole superiori, in presenza, il 7 gennaio”, recita il comunicato del liceo romano ‘Gullace’.

Fonte