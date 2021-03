Le mascherine CE2163 – sotto indagine da parte della procura – sono diffuse, a macchia di leopardo, in tutta Roma. Basta girare il quartiere universitario per avere la conferma dell’enorme diffusione delle mascherine sotto indagine. “Non siamo tranquilli a frequentare le lezioni in presenza”, dicono due studenti dell’università la Sapienza. A San Lorenzo, nei negozi di quartiere, nelle catene di supermercati, le mascherine di tipo “sospetto” sono in vista sugli scaffali. Anche attorno alla stazione Termini, nel via vai di viaggiatori con trolley e autocertificazioni, le CE2163 sono la tipologia di mascherina più venduta, accanto a quelle in tessuto. Non sono solo i negozi di souvenir e le bancarelle attorno a via Marsala ad averle: le vende, a 1,40 euro, la farmacia sotto ai portici di piazza dei Cinquecento.

Le mascherine incriminate sono le Ffp2, ad alto filtraggio e in uso a sanitari e medici: sottoposti a prove in laboratori sia privati sia accreditati con l’Ue, alcuni campioni marchiati Ce (conformità alle direttive europee) sono risultati non adeguati. I sospetti si concentrano al momento sul Ce2163, contrassegno rilasciato dal laboratorio Universal certification di Istanbul. È un ente riconosciuto dall’Unione europea, tanto da figurare nella lista di quelli ufficiali. E tuttavia, stando a indiscrezioni che filtrano da Bruxelles, l’Olaf – l’ufficio europeo per la lotta antifrode – ha aperto un’istruttoria sulla società turca proprio per verificare la bontà delle procedure di validazione da essa seguite.

“Abbiamo ricevuto una circolare di Federfarma che avverte che sono indagate, ma al momento non sono state ritirate dal commercio, possiamo venderle”, afferma la farmacista. La farmacia all’interno della stazione, invece, vende mascherine Ffp2 con un’altra certificazione, a un prezzo più alto: 2,40 euro. “A noi arrivano lotti di mascherine, sempre con un documento che ne attesta la certificazione, non possiamo decidere di acquistarne un tipo o un altro”, dice la farmacista. Alcuni di loro però sono scettici. “La circolare del ministero della sanità ci permette di venderle, ma cerchiamo di non farlo”, afferma una dipendente della farmacia Ippocrate di via Morichini, in zona Policlinico, che dopo aver messo in guardia un cliente sulla non piena affidabilità del prodotto, ne vende una al prezzo di 1 euro e 40 centesimi. Lo stesso prezzo, e le stesse mascherine di tipo “sospetto” si trovano non lontano alla farmacia via Morgagni così come al grande supermercato In’s di Portonaccio.

La situazione si ripete in modo analogo nelle altre zone della capitale, Eur, Aventino, Monteverde, tra negozietti, farmacie, banchi del mercato, come quelli che affiancano la metropolitana di San Paolo in zona Ostiense. Su 10 farmacie visitate da Repubblica in sette vendono i dpi sotto indagine. I cittadini sono allarmati: “Sono preoccupata per la mia mia salute e quella di mio marito”, dice la signora Anna, residente della zona di Garbatella. Pur di trovare mascherine affidabili si reca in una farmacia fuori zona, l'”unica” a sua detta, ad averle a disposizione. E le paga 2,60 euro. “Si legge un po’ ovunque che le mascherine a marchio CE2163 non sono a norma – scrive un lettore – tutti noi che le abbiamo acquistate e di cui ne abbiamo una scorta non pretendiamo di avere rimborsi ma almeno che qualcuno ci dica se portandole non siamo protetti: se siamo protetti, le useremo lo stesso, se no, le gettiamo e pace, però, qualcuno ce lo dovrebbe dire ufficialmente”.

Problema, quello dei dispositivi sanitari, a cui “è difficile far fronte”, secondo il medico Giuseppe Longo della farmacia Longo di piazza Vittorio. “Ritirare tali mascherine, considerando la loro diffusione sul mercato porterebbe ad un forte calo dell’offerta e a un conseguente aumento dei prezzi – spiega il farmacista – consiglio a chiunque ne abbia acquistato grandi scorte di utilizzarle, ma facendo maggiore attenzione a distanze e misure di sicurezza, la protezione che offrono non è inferiore a quella delle mascherine chirurgiche”. Lui stesso, dopo aver ritirato le Ce2163 dai scaffali della sua farmacia è pronto a rimetterle sul mercato finché “risposte certe non saranno fornite dagli istituti competenti”.

La replica della Universal Certification

L’Azienda ribadisce che l’intero processo di certificazione è gestito in conformità con il sistema di marcatura CE stabilito nell’ambito dell’Unione Europea. Come tutti gli Enti Certificatori, Universal Certification, spiega l’azienda in una nota, esegue esami iniziali sul modello di mascherina e in seguito conduce controlli a campione sulla produzione in serie, per verificare che la qualità del prodotto sia omogenea con quella verificata nei test. Non è possibile per nessun Ente Certificatore verificare ogni singola mascherina prodotta sulla base del tipo certificato. Inoltre, non corrisponde a realtà, aggiunge, che i tempi di esame e approvazione di Universal Certification siano più rapidi rispetto alla media.

“Tutti i certificati 2163 vengono emessi rispettando rigorosamente il Regolamento (EU) 2016/425 per i DPI (dispositivi di protezione individuale) e tutti i campioni devono superare i test secondo lo standard EN 149. Tutte le fabbriche sono soggette ad audit in loco e il tempo medio di certificazione di Universal Certification varia da due a 3 mesi, che è di fatto meno rapido rispetto ad altri Enti Certificatori – prosegue l’azienda -. I certificati di Universal Certification possono essere verificati scansionando il QR-Code annesso”.

“Rispetto alla conformità delle mascherine prodotte in serie la responsabilità spetta al produttore, come stabilito dalla Dichiarazione di Conformità UE firmata dai produttori stessi – conclude Universal -, mentre il monitoraggio sulla qualità dei prodotti presenti sul mercato è responsabilità delle Autorità di supervisione dei mercati di ciascuno stato UE. Quest’ultimo viene eseguito in sede doganale o tramite controlli a campione sui punti vendita”.