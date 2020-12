Da un lato chi si sente già al sicuro, dall’altro chi scorge il pericolo nell’arma contro il Covid-19. La campagna vaccinale più grande della storia è appena cominciata ma gli stati d’animo sono piuttosto contrastanti. “Ora, sembra che ci siano due posizioni un po’ estreme, il vaccino come fine rapida di ogni problema e, all’opposto, il vaccino come un pericolo. Al di là di valutazioni sulla efficacia dei vaccini, che non spettano a me, è evidente che costituiscono una speranza ed una risorsa per uscire da una emergenza che dura ormai da un anno. Però non può essere una uscita improvvisa, le misure di protezione andranno rispettate ancora per un certo tempo, perché ognuno di noi anche se vaccinato può essere portatore del virus. La solidarietà collettiva è fondamentale finché la situazione non si normalizzerà. Attenzione a non vedere il vaccino come un’ora X che mette fine alla pandemia e ad ogni pericolo e prudenza“, esorta David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi, in un’intervista all’Adnkronos.

