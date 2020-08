Oggi nel Lazio si registrano 166 casi e un decesso. Di questi 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%)”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ricordando che “continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento, record tamponi oltre 14 mila” e che “ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora”. “Presso ciascuna Asl – aggiunge inoltre D’amato – nascono le équipe anti-Covid per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (Iss)”.

