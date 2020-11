Sono 2153 i nuovi casi di positività al coronavirus nella Regione Lazio secondo il bollettino di oggi. 16 i decessi nelle ultime 24 ore. A comunicare i dati, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, che lancia l’appello: “Stop assembramenti: si fa presto ad andare in zona rossa, dipende solo dai comportamenti individuali”. L’assessore alla Sanità e integrazione socio sanitaria della Regione Lazio nel bollettino sulla situazione di Covid-19 a Roma e nelle province torna così a puntare il dito contro le immagini di folle accalcate in alcune vie della Capitale, che già nelle scorse ore aveva definito “sconfortanti”. Poi l’annuncio di un accordo integrativo con i medici per tamponi e certificati.

Fonte