Sono 2.432 i nuovi casi di Covid (a fronte di oltre 26mila tamponi) e 34 i morti registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione nel bollettino di oggi sui contagi. Il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. Il valore Rt è in calo a 1,29. “Al di là dei colori delle fasce quello che conta è mantenere alta l’attenzione e raffreddare la curva. E’ ancora una fase tutta in salita e sarà lunga”, sottolinea l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, alludendo alla suddivisione dell’Italia in tre aree nel nuovo Dpcm. “Rispetto agli ultimi provvedimenti nel Lazio, ci sarà più smartworking, più didattica a distanza, il coprifuoco anticipato alle ore 22 e una divisione sui mezzi pubblici più ampia di quella attuale con una capacità al 50% e anche i centri commerciali che saranno chiusi nel weekend”, ha spiegato D’Amato in collegamento con Sky Tg24. “Una stretta delle misure è necessaria ma è commisurata all’andamento della curva epidemiologica”, ha sottolineato aggiungendo che “a metà novembre ci aspettiamo il picco dei casi”.

