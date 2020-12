Sono 1.783 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti. I tamponi sono stati quasi 21mila. “Oggi si registra un numero record di guariti: +2.109. Calano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Roma città torna al di sotto dei mille casi” sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel Lazio sono 93.479 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 3.075 ricoverati, a cui si aggiungono 349 pazienti in terapia intensiva (ancora in calo rispetto a ieri) e 90.055 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia, i guariti sono in totale 32.536, i decessi 2.608 e il totale dei casi esaminati è pari a 128.623.

Fonte