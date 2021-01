Sono 1.613 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 45 morti e 1.636 guariti. “Il Lazio è tra le grandi regioni quella che è sempre rimasta in zona ‘gialla’, ma questo non significa un semaforo verde” avverte l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Anzi, bisogna aumentare il rigore poiché l’andamento potrebbe peggiorare”. “Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi – che sono stati 12mila da ieri – è al 12% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4,5%”. “I casi a Roma città sono a quota 700. In questa ultima settimana sono raddoppiati il numero di nuovi focolai di trasmissione in particolar modo relativi ad ambito familiare ed è aumentata la percentuale di positività nei tamponi effettuati. Questo ci deve portare alla massima cautela”.

