Occupato da una cinquantina di lavoratori del mondo dello spettacolo il Globe Theatre di Roma. “Il nostro non è un gesto che vuole rivendicare l’apertura dei teatri, ma un’azione pacifica con cui invitiamo la politica a ripensare a come far ripartire gli spazi della cultura, insieme ai lavoratori”, spiega Riccardo Pieretti, portavoce della rete di lavoratori del mondo dello spettacolo “Lavorat_” che nella prima mattinata è entrata con striscioni e cartelloni nel teatro di Villa Borghese. “Siamo dentro”, dicono già dalle primissime ore della giornata.

ABBIAMO OCCUPATO!

Silvano Toti Globe Theatre Roma – Villa Borghese

Rete Lavorat° Spettacolo e Cultura Posted by Autorganizzat_ Spettacolo Roma on Tuesday, April 13, 2021

“Siamo in ottimi rapporti con la vigilanza e la nostra è un’azione dimostrativa – precisano – proprio in un luogo, come il teatro elisabettiano, che all’epoca shakespeariana era proprio come una agorà pubblica”. Partendo dalla crisi pandemica e dalla volontà di aprire un dialogo con la politica, “affinché chi ci governa parli direttamente coi lavoratori e le lavoratrici”, i manifestanti allargano la protesta ad altre tematiche: “Estendiamo il discorso e apriamo un dibattito sul precariato, sulla necessità di un reddito di continuità che tuteli i lavori discontinui, sui contratti nazionali del lavoro, sul ripensare alla redistribuzione dei fondi che vengono investiti sulla cultura, ma anche sul sessismo e sull’omolesbotransfobia”.

Giulia, un’altra attivista, prende spunto da Gigi Proietti (venuto a mancare di recente) per dire la sua: “A chi durante le interviste gli chiede come faceva a coniugare cultura alta e bassa, rispondeva sempre che la cultura non è né alta, né bassa, ma è popolare perché è fatta di relazioni. Traslando questo concetto la relazione esiste solo se vengono tutelati lavoratrici e lavoratori del settore e chi di questo mestiere fruisce, come il pubblico: se non esiste la tutela di queste due categorie e di questa relazione non esiste lo spettacolo”.

Ai lavoratori del mondo della cultura arriva il sostegno delle realtà studentesche romane, che oggi alle 16 si uniranno ai manifestanti. “Come studenti e studentesse — si legge in una nota congiunta di alcuni licei, dal Collettivo politico Galeano del Socrate al Collettivo autorganizzato Mamiani — siamo solidali e complici con tutti i lavoratori dello spettacolo e della cultura in generale, che oggi rivendidano la loro dignità. La scelta di occupare nasce dalla necessità di sottolineare la precarietà di questo settore, messo in ginocchio dalla crisi pandemica. Il mondo della cultura continua a essere messo all’ultimo posto”.