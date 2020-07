“Le persone affette da demenza sono particolarmente a rischio di Covid-19, a causa dell’età e delle malattie pre-esistenti, come l’ipertensione” che spesso li accompagnano. E’ il monito lanciato da esperti internazionali che hanno redatto un report su questa patologia. Si tratta di un aggiornamento di ‘The Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care’, presentato all’Aaic 2020 (Alzheimer’s Association International Conference). Nella sezione finale viene evidenziata l’importanza a livello cognitivo di mantenere le persone con demenza fisicamente in salute.

