Sono 5.321 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.513. Sono invece 5 le vittime in un giorno (ieri erano state 16). Con 167.761 tamponi molecolari e antigenici effettuati, (ieri erano stati 264.860) il tasso di positività è del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri

Aumentano anche i ricoveri. Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con il Covid in Italia, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a ieri.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

PIEMONTE

Per il 18esimo giorno consecutivo non si registrano decessi da Covid-19 in Piemonte, dove restano sei, come ieri, i ricoverati in terapia intensiva, mentre negli altri reparti sono 81, 12 in più rispetto a ieri. L’Unità di crisi regionale registra anche 146 nuovi positivi, l’1,2% dei 12.144 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 68 (46,6%). I guariti sono 48, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.388 (+86) e gli attualmente positivi sono 2377 (+98). Con i 146 nuovi positivi, dunque, il Piemonte supera dall’inizio della pandemia i 370mila casi; i decessi restano 11.699, mentre i guariti sono 355.827.

VENETO

Sono 483 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Non c’è stato invece alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti raggiunge i 437.066 dall’inizio dell’epidemia, quello delle vittime 11.642. Con la ripresa sostenuta dei casi di positività si allarga anche la platea di persone in isolamento domiciliare, pari a 12.355 (+ 239). Cala di poco il numero dei malati ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 146 (-3), e sale quello delle terapie intensive, 18 (+1).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 606 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 17.885 tamponi nelle ultime 24 ore. L’età media dei nuovi contagiati è 31,8 anni, 202 gli asintomatici. Tra le province, Bologna ha 110 casi più 20 dell’Imolese, poi c’è Reggio Emilia, 101. I casi attivi salgono a 7.642 (+510), il 96,9% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 95 in più. In provincia di Parma è morto un uomo di 88 anni, i pazienti in terapia intensiva sono 17 (+2), 223 quelli negli altri reparti Covid (+15). Alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.068.679 dosi di vaccino dall’inizio della campagna; sul totale sono 2.313.865 le persone che hanno completato il ciclo

TOSCANA

Nessun morto per Covid nellemultime 24 ore in Toscana: non succedeva da otto giorni, dal 24 luglio, pertanto il totale delle vittime dall’inizio della pandemia si ferma a 6.913 persone. Nell’ultimo report giornaliero della Regione i nuovi casi sono 702, con età media di 33 anni (il 29% ha meno di 20 anni), che fanno salire il totale di positivi in Toscana a 252.675 (+ 0,3% sul giorno precedente). I guariti sono stati 106 in un giorno (tutti virali, a tampone negativo) ma crescono molto meno in indice percentuale rispetto ai nuovi contagiati (solo +0,04%) e raggiungono ora quota 238.194 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.568 (crescita costante da giorni, +8,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 167 (+13 persone su ieri, +8,4%) di cui 18 in terapia intensiva (un altro paziente in più su ieri). Altre 7.401 persone positive sono in isolamento a casa con sintomi curati a domicilio o senza sintomi (+583 su ieri pari al +8,6%). Inoltre ci sono 12.315 persone (+104 su ieri, +0,9%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva Asl per aver avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

LAZIO

Nel Lazio si registrano oggi 716 nuovi casi di positività al Covid. Sono 297 le persone ricoverate, dieci in più rispetto a ieri, e tra queste 46 pazienti sono in terapia intensiva. A Roma i casi sono a quota 402. Registrata la bassa pressione sulla rete ospedaliera la Regione Lazio resta quindi zona bianca. Sui vaccini è stato superato oggi il traguardo del 70 per cento della popolazione sopra i 18 anni con ciclo vaccinale completato. La popolazione di età compresa tra i 12 e i 18 anni, vaccinata in doppia dose, è pari al 66 per cento. I

casi rilevati nelle ultime 24 ore riguardano persone già isolate a domicilio e con collegamento a un caso già’ noto.

MARCHE

ABRUZZO

Sono 58 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 2.410 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,41% dei campioni. Si registra un brusco aumento dei ricoveri, che passano dai 23 di ieri ai 34 di oggi, con una variazione del +48% rispetto a ieri. Non ci sono decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.514.

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 84 anni. L’incremento più consistente è nel Teramano (17), seguito dall’Aquilano (14), dal Chietino (13) e dal Pescarese (13). Gli attualmente positivi salgono a 1.507 (+59): oltre ai 34 ricoverati in area medica (+11) ci sono 1.473 persone in isolamento domiciliare (+48). Le terapie intensive, invece, sono vuote ormai da otto giorni. I guariti sono in tutti 72.246 (-1 per riallineamento).

MOLISE

CAMPANIA

Sono 377, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6.129 tamponi molecolari esaminati. Come quasi sempre si verifica nel fine settimana, diminuiscono i tamponi effettuati e di conseguenza si alza il tasso di positività che ieri era pari al 5,34% ed oggi è 6,15%. Un solo decesso è stato registrato. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva; aumentano, invece, i ricoveri in degenza passando dai 196 posti letto occupati ieri ai 218 di oggi.

BASILICATA

In Basilicata, nella giornata di ieri, sono stati processati 319 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 24 , sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 3 guarigioni, e nessun decesso. Lo fa sapere la task force regionale. Attualmente sono 17 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, nessuna in terapia intensiva

PUGLIA

In Puglia su 9.491 test sono stati rilevati 158 casi positivi al Covid con una incidenza all’1,6%. Dei nuovi positivi 32 sono in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia BAT. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test. Sono247.099 i pazienti guariti, 2.421 sono i casi attualmente positivi e 84 le persone ricoverate. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189.

CALABRIA

Nelle ultime 24 ore c’é stato un aumento dei contagi per Covid in Calabria, passati dai 122 di ieri a 126. Cala, invece, il tasso di positività, registrando un 6,36% (ieri era stato il 6,44). I ricoverati in area medica sono due in più, portando il totale a 66. Nessun nuovo ricovero, invece, in terapia intensiva. Non si registrano, inoltre, nuovi decessi. C’é stato un aumento di tamponi eseguiti di 1.980, con il totale che é arrivato a 994.459. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria.

SICILIA

SARDEGNA