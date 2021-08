Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.902 . Sono invece 11 le vittime in un giorno (ieri erano state 22).VALLE D’AOSTA

“Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.127 tamponi molecolari sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,1%. Sono inoltre 732 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,41%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni.Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone”. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi che aggiunge: “Si registrano due casi di positività tra il personale del Sistema sanitario regionale, in particolare due infermieri di Asugi. È stato rilevato un caso tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione; non risultano invece esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture”.

In Toscana sono 257.096 i casi di positività al Coronavirus, 665 in più rispetto a ieri. L’età media dei 665 nuovi positivi odierni è di 34 anni circa e il 65% ha meno di 40 anni: tra i contagiati infatti il 24% ha meno di 20 anni, il 41% tra 20 e 39 anni, il 26% tra 40 e 59 anni, il 6% tra 60 e 79 anni, il 3% ha 80 anni o più). Si registrano altri due decessi – un uomo e una donna con un’età media di 54,5 anni – che portano il totale a 6.929. In aumento ancora i ricoveri: sono 258, 9 in più rispetto a ieri, di cui 23 in terapia intensiva, 2 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. Il numero dei guariti cresce dello 0,1% e raggiungono quota 239.586 (93,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.581, +4,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.323 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (460 in più rispetto a ieri, più 4,7%). Sono 11.502 (1.094 in meno rispetto a ieri, meno 8,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Rispetto alle singole province, Firenze registra 162 casi in più rispetto a ieri, Prato 24, Pistoia 88, Massa Carrara 29, Lucca 84, Pisa 93, Livorno 68, Arezzo 53, Siena 25, Grosseto 39

Un ricovero in più rispetto a ieri e 115 nuovi casi di positività al Covid accertati, nelle ultime 24 ore, in Umbria secondo i dati della Regione aggiornati all’8 agosto. I ricoverati sono attualmente 26, uno dei quali in terapia intensiva. Non si registrano decessi e i guariti sono 46. Gli attualmente positivi sono 2.055 (69 in più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stata analizzati 6.713 test (4.836 antigenici e 1.877 tamponi molecolari). Il tasso di positività complessivo è pari a 1,7 per cento.

Nel Lazio “oggi si registrano 554 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-84), 3 decessi, compresi i recuperi (+2) i ricoverati sono 398 (+17), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 273” ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, aggiungendo: “Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-162 su base settimanale) – aggiunge – Rt in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa”.

Oggi in Puglia sono su 12.543 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono risultati 208 casi di positività al virus: 40 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia BAT, 28 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.990.851 test, mentre sono 247.687 i pazienti guariti e 3396 i casi attualmente positivi.

