Sono 907 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 24. Sono 187 i pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia, con un calo di 4 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 , mentre ieri erano stati 2. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.271, in calo di 66 unità rispetto a ieri. La regione con piu’ casi odierni e’ la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e Lazio (+58).

Nessun nuovo positivo in Val d’Aosta e Molise. I casi totali salgono cosi’ a 4.264.704. I guariti sono 1.835 (ieri 1.582), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.094.421. Gli attualmente positivi diminuiscono di 952 unita’ (ieri -1.133), e scendono a 42.579 in tutto, di cui 41.121 in isolamento domiciliare.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

ALTO ADIGE

PIEMONTE

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/codice-embed.php

VENETO

Sono 97 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, mentre non aumenta il numero dei decessi. I numero li ha forniti stamane il Presidente del Veneto Luca Zaia. L’incidenza dei postivi sui tamponi è dello 0,38%. Il totale dei positivi sale a 425.796. Il numero dei ricoverati scende di due unità: sono 249 (-2) nei reparti normali e 236 (invariati) in intensiva.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Ci sono 51 contagi in più rispetto a ieri in Emilia-Romagna, su un totale di 18.346 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dunque dello 0,3%. Per quanto riguarda le persone guarite, sono 220 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.320 (-169 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi, sono complessivamente 2.137 (-167), il 92,1% del totale dei casi attivi. Anche oggi non si registra alcun decesso. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.264. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-3 rispetto a ieri), 164 quelli negli altri reparti Covid (+1).

TOSCANA

In Toscana sono 244.584 i casi di positività al coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (58 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 236.217 (96,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.940 tamponi molecolari e 6.164 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,5% è risultato positivo. Sono invece 4.271 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’1,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.481, -1,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 91 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un’età media di 82,3 anni. I morti sono 6.886 dall’inizio della pandemia. L’età media dei 59 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (14% ha meno di 20 anni, 40% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Un solo nuovo positivo al Covid è stato accertato in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di 1.882 tamponi e 2.224 test antigenici analizzati. Con un tasso di positività dello 0,02 per cento sul totale. Lo riporta il sito della Regione. Registrati altri 26 guariti dal virus ma anche due nuovi morti. Gli attualmente positivi sono ora 647, 27 in meno del giorno precedente. Rimangono libere da pazienti Covid le terapie intensive mentre salgono da 12 a 13 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali umbri.

LAZIO

Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+4336) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 58 nuovi casi positivi (-25), 4 decessi (-1), i ricoverati sono 135 (-20). Mentre i guariti sono 418, le terapie intensive sono 33 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 30, così come rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

MARCHE

ABRUZZO

Sono 33 (di età compresa tra 13 e 72 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 74989. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71603 dimessi/guariti (+34 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 874 (-1 rispetto a ieri).23 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 850 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1980 tamponi molecolari (1202454 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2105 test antigenici (522338). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.8 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 108 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 5.872 tamponi molecolari. L’unità di crisi della Regione Campania comunica nel bollettino odierno che si è registrato un solo decesso nelle ultime 48 ore, al quale si aggiunge un altro nuovo decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 211 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA

In Basilicata sono 7 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 490 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 5. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 698.

PUGLIA

Sono stati registrati 60 casi positivi, oggi, in Puglia, a fronte di 7.122 test per l’infezione da Covid-19: 18 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 2 decessi: uno in provincia di Bari, e uno in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.709.076 test, 244.347 sono i pazienti guariti e 2.578 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 26 i nuovi contagi registrati (su 2.286 tamponi effettuati), +260 guariti e 2 morti (per un totale di 1.232 decessi).Il bollettino, inoltre, registra -236 attualmente positivi, -232 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 57.330 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 21 nuovi contagi e nessuna vittima. In totale sono stati eseguiti 1.396.645 tamponi, per un incremento complessivo di 2.022 rispetto al dato precedente, con un tasso di positività dell’1%. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 34 pazienti in area medica (+1 rispetto all’ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.273 le persone in isolamento domiciliare e 53.530 i guariti (+27). Sul territorio, dei 57.330 casi positivi complessivamente accertati, 15.027 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.704 nel Sud Sardegna, 5.169 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.451 (+17) a Sassari.