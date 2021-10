Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3.023 nuovi casi in Italia e 30 decessi. Ieri i contagi erano stati 2.938 nuovi casi e 41 morti.

Il tasso di positività è livemente salito all’1,1% rispetto all’1 di ieri (a fronte di 271.566 tamponi di oggi, rispetto ai 297.356 di ieri).

Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto.

VALLE D’AOSTA

In Valle D’Aosta, nelle ultime 24 ore, Sono stati rilevati dieci nuovi casi di positività al covid. Sono stati 174 i tamponi testati; uno solo guarito. Il numero degli attuali positivi sale a 119, di cui 117 in isolamento domiciliare. Stabili a due i ricoveri nel reparto malattie infettive dell’ospedale parini di aosta.

TRENTINO

In Trentino oggi zero decessi, 25 nuovi contagi da Covid e scende a 19 il numero dei pazienti ricoverati. Sono invece 5 le classi in quarantena. Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 2.561 test rapidi, 16 dei quali sono risultati positivi. Sono stati 766 invece quelli molecolari che hanno individuato 9 casi positivi e confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Sul fronte della campagna vaccinale le somministrazioni totali sono 756.030, cifra che comprende 347.042 seconde dosi e 4.288 terze dosi.

ALTO ADIGE

Sono 67 i nuovi casi covid in Alto Adige: 41 tramite 709 tamponi pcr e 26 tramite 4.479 test antigenici. Sono stati dichiarati guariti 91 altoatesini, mentre 1.723 sono in quarantena. In lieve calo i ricoveri ospedalieri: 23 (-3) nei normali reparti ospedalieri e 6 (+0) in terapia intensiva. Nel frattempo sale la percentuale degli over 60 testati positivi nell’ultima settimana, che ora sono il 17% e la settimana scorsa erano appena l’11%. Calano invece dal 34 al 30% gli under 20 con il Covid.

PIEMONTE

L’Unità ádi Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 118 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico), pari allo 0.5% di 23.423 tamponi eseguiti, di cui 19.458 antigenici. Dei 118 nuovi casi, gli asintomatici sono 66 (55,9%).I casi sono 49 di screening, 57 contatti di caso, 12 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.295. I ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 154 (-7 rispetto áa ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.186, i tamponi diagnostici finora processati sono 7.300.152 (+ 23.423 rispetto a ieri), di cui 2.213.733 risultati negativi. Due i decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.776 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 369.160 (+117 rispetto a ieri).

VENETO

LOMBARDIA

In Lombardia ci sono 293 positivi al Covid19, lo 0,5% dei 49.782 tamponi processati, e tre morti nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3), dove sono in tutto 60. Nei reparti ci sono 334 pazienti Covid (-15).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 68 i nuovi casi, 60 emersi da 4.652 tamponi molecolari e 8 da 4.352 test rapidi. Nessun decesso, 7 persone ricoverate in terapia intensiva, 37 in altri reparti e 860 si trovano in isolamento. Dall’inizio della pandemia i morti da Covid in regione sono in tutto 3.825. I totalmente guariti sono 109.504, I clinicamente guariti 50, le positività finora complessivamente 114.283

LIGURIA

Sono 70 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.725 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.194 tamponi antigenici rapidi. Undici sono a Imperia, 16 a Savona, 18 a Genova, 15 nel Tigullio, 9 alla Spezia mentre uno non è residente in Liguria. Si registra anche la morte di una donna di 90 all’Ospedale San Martino di Genova. I pazienti ricoverati aumentano di una unità: sono in tutto 56, di cui 6 in terapia intensiva. Tra i nuovi ricoverati, tre sono all’Ospedale pediatrico Gaslini.

EMILIA-ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 425.923 casi di positività, 270 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1 per cento. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 151 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 397.619. Purtroppo, si registrano tre decessi.

TOSCANA

In Toscana 275 nuovi casi di coronavirus, su 8.108 Tamponi molecolari e 9.407 Antigenici rapidi, quattro morti e 336 guariti. Il tasso dei positivi raggiunge l’1,6% sul totale dei test e il 3,7% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre si riduce ancora, seppur di poco, la pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree covid restano, attualmente, 252 (tre in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (dato invariato). Dall’inizio dell’emergenza sono 284.021 I contagi accertati, 270.829 Le guarigioni e 7.201 I decessi. Nell’ultima giornata, doppio segno meno sul fronte delle quarantene. In base ai dati raccolti dalle aziende sanitarie scendono, dunque, a 5.739 Gli isolamenti domiciliari di asintomatici e malati lievi (-62) e a 13.851 Le sorveglianze attive di persone entrate in contatto con casi infetti (-88).

UMBRIA

LAZIO

Nel Lazio su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 test, si registrano oggi 294 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 6 rispetto a ieri), con 136 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 3 decessi (più 1 rispetto a ieri) e 286 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 350 (meno 12 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 51 (meno 2 rispetto a ieri) . Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1 per cento. I casi a Roma città sono a quota 136. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti.

MARCHE

Due pazienti in meno in terapia intensiva, 71 nuovi contagi e una nuova vittima: è il quadro odierno dell’emergenza sanitaria nelle marche. Il servizio sanità della Regione comunica che, in seguito al decesso avvenuto nelle ultime 24 ore di un 71enne con patologie pregresse, le vittime da inizio emergenza salgono a 3.081 (1.733 uomini e 1.348 donne) con un’età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, presentavano patologie pregresse. I contagi oggi sono saliti a 114.392 (+71) di cui 108.960 dimessi/guariti (+71), 2.301 in isolamento domiciliare (invariato) e 59 ricoverati (invariato). I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono da 15 a 13, quelli in semi intensiva restano 17 e infine quelli in reparti non intensivi risalgono da 19 a 21.

ABRUZZO

Sono 28 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 1.859 tamponi molecolari: è risultato positivo l’1,51% di campioni. La variazione dei nuovi casi, nell’ultima settimana, è pari al -25% rispetto ai sette giorni precedenti. Scendono ancora i ricoveri. Si registra un decesso recente: il bilancio delle vittime sale a 2.548. I nuovi positivi hanno età compresa tra 5 e 89 anni. Gli attualmente positivi sono 1.466 (-31): 46 pazienti (-2) sono ricoverati in ospedale in area medica e 5 (invariato) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 1.424 (-20) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 77.534 (+48). Il decesso recente riguarda una 80enne del Teramano.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 318 i nuovi casi di Covid-19 Registrati oggi in campania su 15.193 Test (2,09%). Il dato è fornito dall’unità di crisi della regione campania. Nel bollettino ordinario indicati anche tre decessi nelle ultime 48 ore. Cala rispetto a ieri, anche se di una sola unità, il numero dei degenti nelle terapie intensive: oggi sono 16. In diminuzione anche i ricoverati nei reparti covid non critici: oggi sono 192, ieri 203. Tutti i dati sono stati registrati alle 23:59 di ieri, giovedì 7 ottobre.

BASILICATA

Sono 22 i positivi al covid su 767 Tamponi processati ieri, 7 ottobre, in basilicata. Nella stessa giornata si registrano 34 guarigioni e nessun decesso. Scendono a 28 i ricoveri negli ospedali di potenza e matera e si svuotano le terapie intensive. Attualmente i casi di positività in basilicata sono 1.186.

PUGLIA

In Puglia sono stati registrati 113 nuovi casi di pazienti positivi al Covid: 39 in provincia di Bari, 2 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 6 in provincia di Brindisi, 30 in provincia di Foggia, 19 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto e 2 di provincia in via di definizione. Sono stati inoltre registrati 4 decessi. Attualmente sono 2.410 le persone positive, 135 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, i casi totali sono 269.578 a fronte di 3.768.308 test eseguiti, 260.367 sono le persone guarite e 6.801 quelle decedute

CALABRIA

Sono 92 – ieri erano 119 – i nuovi positivi in Calabria a fronte di 2.861 tamponi eseguiti e un tasso che si attesta al 3,22%, era al 3,85. Due i decessi, entrambi nel reggino, che portano il totale delle vittime a 1.423. In calo i ricoveri nei reparti di cura, -3 (116) e nelle terapie intensive, -1 (8). Ci sono 236 guariti in più (80.114) e 142 isolati a domicilio in meno(2.981). Gli attualmente positivi ammontano a 3.105 (-146). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è di 1.215.706 mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 84.642.

SICILIA

SARDEGNA

Altri 30 casi di positività al Covid sono stati registrati oggi in Sardegna sulla base di 2151 persone testate. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, due in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 100 (nessuna variazione rispetto a ieri). 1673 sono i casi di isolamento domiciliare (36 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.