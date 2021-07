Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 1010, 14 le vittime. Ieri i numeri del bollettino stilano ogni giorno dal ministero della Salute raccontavano di 907 contagi e 24 morti.

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta a fronte di 334 tamponi effettuati è stato registrato un solo caso di contagio. Undici guarigioni, invece, le guarigioni.

TRENTINO

Secondo giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Trentino, dove si registrano 4 nuovi contagi mentre le vaccinazioni sfiorano quota 485.000 e i guariti, con i 5 di oggi, diventano 44.385. Da rilevare inoltre che in ospedale non è ricoverato alcun paziente per Covid-19. Dei 443 tamponi molecolari analizzati è emerso 1 solo caso positivo mentre sono 3 quelli individuati dai testi rapidi (709 quelli notificati ieri all’Azienda sanitaria). Tra i nuovi positivi c’è anche un giovane in fascia 11-13 anni; un altro contagio è rilevato invece in fascia 60-69 anni.

ALTO ADIGE

Sono 9 i nuovi casi di Covid-19 in Alto Adige su 2.218 tamponi processati. Dal 10 giugno non si registrano decessi per un dato complessivo di vittime che resta di 1.180 dall’11 marzo 2020, giorno del primo decesso per coronavirus in provincia di Bolzano. I guariti totali sono 73.658. Mentre i pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 6 nei normali reparti e uno in terapia intensiva.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 31 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3 dopo test antigenico), pari allo 0,3 % di 11.819 tamponi eseguiti, di cui 7.037 antigenici. Dei 31 nuovi casi, gli asintomatici sono 17 (54,8%). Per il nono giorno consecutivo nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale rimane quindi di 11.696 persone decedute risultate positivi al virus.

VENETO

Sono 80 i nuovi casi di Covid 19 ricoscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Zero i decessi. A dirlo è il bollettino quotidiano della Regione Veneto. Praticamente invariato sia il numero degli attualmente positivi (4.653, un caso in più rispetto a ieri) che quello del totale dei posti letto occupati (247, due in meno rispetto a ieri).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Sono 62 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 15.502 tamponi, fra molecolari e antigenici. Non si registra, per il quinto giorno consecutivo, alcun decesso. Dei nuovi positivi sono 23 gli asintomatici, individuati grazie al contact tracing e alle attività di screening sulel categorie più a rischio. Parma, con 12 casi, è la provincia con il numero più alto.

I casi attivi scendono a 2.207, mentre continuano a calare anche i ricoveri: attualmente sono 18 (uno in meno di ieri) i ricoverati in terapia intensiva, 160 (-4) negli altri reparti Covid. I reparti di intensiva sono liberi da malati di Coronavirus a Piacenza, Imola, Ravenna, Forlì e Cesena

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

Nel Lazio su oltre 8mila tamponi (-1557) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 104 nuovi casi positivi (+46), 7 decessi (+3), i ricoverati sono 144 (+9). I guariti sono 247, le terapie intensive sono 29 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,2% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,4%. I casi a Roma città sono a quota 75.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore nelle Marche su 2666 tamponi eseguiti 52 sono risultati (6 nella provincia di Macerata, 6 nella provincia di Ancona, 10 nella provincia di Pesaro-Urbino, uno nella provincia di Fermo, 19 nella provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione.

ABRUZZO

Sono 35 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 3.954 test eseguiti (2.649

tamponi molecolari e 1.205 test antigenici) con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 75.024. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 7 mesi e 63 anni. Del totale dei casi positivi, 19.087 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+12 rispetto a ieri), 19.507 In provincia di Chieti (+7), 18195 in provincia di Pescara (+3), 17.527 In provincia di Teramo (+9), 585 fuori regione (invariato) e 123 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.643 dimessi/guariti (+40 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 869 (-5 rispetto a ieri). Sono 23 i pazienti (dato invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 845 (-5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.88%.

MOLISE

CAMPANIA

Torna a rialzarsi, in Campania, l’indice di contagio. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 208 i casi positivi al Covid su 8.399 tamponi molecolari esaminati. Se ieri il tasso di contagio era pari all’1,83%, oggi è pari a 2,47%. Due i decessi, uno deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali sono 17 i posti letto occupati nelle terapie intensive (ieri erano 18) mentre aumentano in degenza, oggi sono 218 mentre ieri erano 211.

BASILICATA

Su 512 tamponi molecolari processati in Basilicata 13 sono risultati positivi al Covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate 43 guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale, evidenziando che il numero dei attualmente positivi è di 666. Sempre nelle ultime 24 ore, in Basilicata, non è stato segnalato alcun decesso per Covid: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 569. Le persone a causa del virus ricoverate negli ospedali lucani sono 16 (come ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 5.770 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono rilevati 49 casi positivi, con una incidenza stabile allo 0,8%. Sette dei nuovi casi sono in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Una persona è morta in provincia di Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.714.846 test, 244.488 sono i pazienti guariti, 2.485 sono i casi attualmente positivi, mentre il numero dei ricoverato è sceso ulteriormente a 96 (ieri erano 102).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.620.

CALABRIA

Sono 38 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.104

tamponi eseguiti. In regione finora sono stati effettuati 945.588 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 69.157. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dall’1,14% all’1,81%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.232 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 65.327 (+85 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 57 (+1 rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 2.598 (-47).

SICILIA

SARDEGNA