Sono 73 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 59 ). I nuovi casi sono stati 2.557 (su 220.939 tamponi), in aumento rispetto ai 1.968 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. L’indice di positività al 1,15%.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati cinque nuovi casi positivi al Covid in Valle d’AOSTA a fronte di 103 persone sottoposte a tampone. Gli attuali contagiati sono 167, 15 in meno di ieri. Non ci sono stati decessi (il numero totale delle vittime è 472). I guariti sono 20. E’ quanto riportato nel Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall’Usl. I ricoverati ospedalieri sono cinque, nessuno in terapia intensiva.

TRENTINO

Terzo giorno consecutivo senza decessi da Covid-19 in Trentino: lo conferma nel suo bollettino quotidiano l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che evidenzia inoltre il basso numero di nuovi contagi rilevati (20) su oltre 2.000 tamponi analizzati ieri.

I casi positivi riscontrati da 841 tamponi molecolari sono 5; 15 invece i positivi su 1.267 test rapidi. Fra i nuovi contagi di oggi troviamo 4 bambini e ragazzi in età scolare (1 tra 6-10 anni e 3 tra 14-19 anni). Ieri le classi in quarantena erano 31. Nessun nuovo contagio invece fra gli ultra ottantenni, mentre ce ne sono 3 in fascia 60-69 anni ed uno tra 70 e 79 anni. Cala ulteriormente il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale: ieri ci sono state 7 dimissioni e 3 nuovi ricoveri. Attualmente ci sono 21 pazienti, di cui 5 in rianimazione. I nuovi guariti sono 33. Riguardo alle vaccinazioni, questa mattina risultavano somministrate 311.285 dosi, di cui 88.434 richiami.

ALTO ADIGE

Quindici nuovi casi di positività al Covid-19 in Alto Adige vengono segnalati dall’Azienda sanitaria provinciale sulla base dei test effettuati nelle ultime 24 ore. Su 650 tamponi pcr (150 dei quali nuovi test), solo 7 hanno dato esito positivo. I test antigenici eseguiti sono stati invece 4.268, 8 dei quali sono risultati positivi. Anche oggi non vengono registrati nuovi decessi: il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria, resta così fermo a 1.176. I pazienti ricoverati sono in totale 17: tre in terapia intensiva e 14 nei normali reparti ospedalieri. Inoltre, 15 pazienti Covid-19 sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 15. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.216, mentre i guariti totali sono 72.745 (46 in più rispetto ad ieri).

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 191 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico), pari a 0.9 % di 21.118 tamponi eseguiti, di cui 14.913 antigenici. Dei 191 nuovi casi, gli asintomatici sono 92 (48.2%). I casi sono 19 di screening, 141 contatti di caso, 31 con indagine in corso, 5 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 24 in ambito scolastico e 162 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.111, di cui 29.420 Alessandria, 17.422 Asti, 11.470 Biella, 52.684 Cuneo, 28.08, Novara, 195.422 Torino, 13.657 Vercelli, 12.939 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.512 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 70 (- 5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 484 (- 29 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.575 I tamponi diagnostici finora processati sono 5.018.243(+ 21.118rispetto a ieri), di cui 1.656.642 risultati negativi. Sono 2 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi. Il totale è ora di 11.652 deceduti risultati positivi al virus, 1.566 Alessandria, 711 Asti, 431 Biella, 1.445 Cuneo, 939 Novara,

5.570 Torino, 521 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 349.330 (+446 rispetto a ieri), 27.63 Alessandria, 16.584 Asti, 10.811 Biella, 50.624 Cuneo, 26.830 Novara,

187.656 Torino, 12.919 Vercelli, 12.442 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.419 extraregione e 2.407 in fase di definizione.

VENETO

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.990 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi, per una percentuale di positivita’ dello 0,48%. Sono inoltre 1.648 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi, per una percentuale di positivita’ dello 0,55%. Oggi si registra un decesso pregresso e solo una persona risulta ricoverata in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti scendono a 34. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.008 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.901, i guariti clinici 5.661 e le persone in isolamento scendono a 4.706. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.094 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.236 a Trieste, 50.659 a Udine, 20.970 a Pordenone, 13.029 a Gorizia e 1.200 da fuori regione. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia nel settore delle residenze per anziani non e’ stato rilevato alcun caso di positivita’ tra le persone ospitate nelle strutture regionali, cosi’ come nessuna positivita’ e’ stata registrata tra il personale sanitario all’interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale e’ stato rilevato il contagio di un ausiliario dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

È di 150 nuovi casi di positività al Coronavirus e cinque morti il bilancio delle ultime 24 ore dell’emergenza Covid in Emilia-Romagna. I nuovi positivi, 41 dei quali asintomatici, sono stati individuati sulla base di 19.498 tamponi, fra molecolari e antigenici. La loro età media è di 37,3 anni.

I casi attivi scendono ancora e raggiungono quota 12.214, il 95,7% dei quali in isolamento domiciliare. Calano anche i ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono dieci in meno di ieri (78 in tutto), mentre quelli negli altri reparti Covid sono 448, 25 in meno.

Le vittime sono un uomo di 59 anni di Ferrara, uno di 90 a Parma, due donne di 89 e 96 anni a Bologna e una di 87 nell’Imolese. Dall’inizio della pandemia i morti sono stati 13.198.

TOSCANA

Altri 133 casi Covid in più rispetto a ieri (età media 40 anni) e altri cinque morti (età media 83,4 anni) in un giorno in Toscana secondo il consueto rapporto delle 24 ore sulla pandemia in regione. I nuovi positivi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che sale a 242.062 unità dall’inizio della pandemia. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota totale di 228.895. I deceduti per il Covid sono saliti a 6.741 in totale.

Gli attualmente positivi sono oggi 6.426, ancora in calo e col -5,4% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 445 (-24 su ieri pari al -5,1%) di cui 101 in terapia intensiva (due in più). Altri 5.981 positivi invece sono in isolamento a casa con sintomi che secondo la Regione non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-344 pazienti in meno su ieri, -5,4%). Inoltre ci sono 16.493 persone (-3.421 su ieri, -17,2%) isolate in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.

UMBRIA

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria dove ora si trovano 58 pazienti, tre in meno di giovedì, sei dei quali, erano sette, nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno – riporta il sito della Regione – sono stati registrati 29 nuovi positivi, 55 guariti e una nuova vittima. Gli attualmente positivi sono 1.355, 27 in meno del giorno precedente. Sono stati analizzati 1.640 tamponi e 3.310 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è di 0,58 per cento, 1,1 giovedì.

LAZIO

Nel Lazio su oltre 11mila tamponi (+4251) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 26mila test, si registrano 197 nuovi casi positivi (+1), i decessi sono 9 (+3), i ricoverati sono 747 (-46). I guariti sono 1106, le terapie intensive sono 128 (-6). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 120. “L’incidenza e l’Rt sono da zona bianca”, assicura l’assessore D’Amato

MARCHE

Nell’ultima giornata 71 persone risultate positive al coronavirus nelle Marche sulla base di 1.160 nuove diagnosi per un rapporto positivi/test del 6,1%. A livello provinciale, il numero più alto di casi è stato registrato a Pesaro Urbino (26), seguita da Ascoli Piceno (22), Ancona (8), Macerata (5), Fermo (5); cinque anche i positivi provenienti da fuori regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: nelle ultime 24 ore “testati 2.540 tamponi: 1.160 nel percorso nuove diagnosi (di cui 316 nello screening con percorso Antigenico) e 1.380 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati al 6,1%)”. Nel Percorso Screening Antigenico, in base ai 316 test, rilevati sette positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%”. Tra i contagi delle nuove diagnosi ci sono 17 soggetti con sintomi. I casi comprendono contatti in setting domestico (14), contatti stretti di casi positivi (21), in setting lavorativo (4), in ambiente di vita/socialità (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9); un caso proveniente da fuori regione. Per altri quattro casi di positività si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono 45 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.228 test eseguiti (2.608 tamponi molecolari e 1.620 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 74.196. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 3 mesi e 91 anni, inclusi 10 giovani sotto i 19 anni: 5 residenti in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 18.726 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+21 rispetto a ieri), 19.311 in provincia di Chieti (+3), 18.090 in provincia di Pescara (+6), 17.306 in provincia di Teramo (+14), 580 fuori regione (-1) e 183 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 2.490. I decessi di oggi riguardano persone di età compresa tra 66 e 89: 2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Del totale odierno, un caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66.561 dimessi/guariti (+174 rispetto a ieri). Sono 105 i pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 10 (-2 rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5.030 (-117 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5.145 (-133 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.127.177 tamponi molecolari e 467.523 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 300 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 105 sintomatici, su 8.489 test molecolari eseguiti nella giornata di ieri. Il tasso di positività, calcolato non includendo i test antigenici, è del 3,53%, contro il 3,82 del giorno precedente. Il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala anche 1.105 guariti e 10 nuove vittime, di cui cinque decedute nelle ultime 48 ore e cinque risalenti ai giorni precedenti. I

posti letto in terapia intensiva occupati calano ancora, e sono 49 (-5), mentre restano sostanzialmente stabili quelli di degenza, a quota 593 (-1 rispetto al bollettino precedente).

BASILICATA

Cinquantadue dei 964 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che altre 98 persone sono guarite. Intanto, ieri in Basilicata sono state effettuate 4.922 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 219.845, quelli che hanno ricevuto anche la seconda 124.790. In totale sono state somministrate 344.635 dosi su 553.254 residenti.

Trani, i maturandi aspettano il vaccino cantando ‘Notte prima degli esami’



PUGLIA

In Puglia, sono stati registrati 8339 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 196 casi positivi, con una incidenza del 2,3%. Dei nuovi casi 45 sono in provincia di Bari, 47 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 34 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Le persone attualmente ricoverate sono 483.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.518.416 test. 224.298 sono i pazienti guariti e 20.248 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.082.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 805.939 soggetti per un totale di 878.457 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.454 (+186 rispetto a ieri), quelle negative 738.485″. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza.

SICILIA

SARDEGNA

La Sardegna resterà in zona bianca per la seconda settimana consecutiva ma strizza l’occhio alla zona verde europea, quella a cui possono accedere le regioni con meno di 25 casi per 100 mila abitanti e della quale fa già parte il Molise. Nell’Isola, secondo il report Iss-Ministero della Salute, prosegue il calo della curva epidemiologica in Sardegna, secondo i dati relativi alla settimana 24 maggio-30 maggio 2021 l’indice di trasmissibilita’ Rt è pari a 0,55. L’aspirazione ad entrare nella zona verde europea e’ motivata dal fatto che nella settimana presa in considerazione dal report nazionale i casi accertati sono stati 197 (-24,5 per cento rispetto alla rilevazione precedente) e la prima parziale stima sui 100 mila abitanti registra una forbice tra gli 11 e i 12 casi, con un calo dei focolai dell’84 per cento. Confermata la classificazione complessiva del rischio bassa e anche gli indici sotto soglia per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nei reparti di medicina (8 per cento) e terapia intensiva (6 per cento).