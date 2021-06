Sono 59 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 62). I positivi sono stati 1.968, in calo rispetto ai 2.897 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I dati su 97.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati (ieri erano stati 226.272). Il tasso di positività è dell’2%, in aumento rispetto all’1,2% di ieri.

VALLE D’AOSTA

Scende sotto la soglia dei 200 casi il totale dei positivi al COVID-19 in Valle d’Aosta. Nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati appena due nuovi casi positivi al nuovo coronavirus a fronte di 56 persone sottoposte a tampone molecolare. Non ci sono stati nuovi decessi. I casi positivi attuali sono 182, 22 meno di ieri. I guariti sono 24. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento dell’emergenza COVID-19 diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall’Usl. Anche la pressione sull’ospedale regionale Umberto Parini cala ancora:

i ricoverati ospedalieri sono cinque, contro i sette dei giorni precedenti, e nessuno è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 177.

TRENTINO

Anche oggi nessun decesso per coronavirus in Trentino, secondo il bollettino dell’Azienda sanitaria che parla di soli 19 nuovi contagi (15 su 400 tamponi molecolari e 4 su 229 test rapidi). Nessun contagio nelle fasce d’età 60-69 anni e 70-79 anni, mentre ce n’è uno solo fra gli ultra ottantenni. Negli ospedali i pazienti ricoverati sono attualmente 25, di cui 8 in rianimazione. I nuovi guariti sono 7, che portano il totale a 43.736.

Le vaccinazioni questa mattina hanno raggiunto quota 306.902, di cui 85.195 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 64.025 dosi, mentre alle persone nelle fasce 70-79 anni e 60-69 anni rispettivamente 64.825 e 61.462.

ALTO ADIGE

Nessun decesso e 26 nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore vengono segnalati in Alto Adige dall’Azienda sanitaria provinciale. I nuovi casi di infezione sono stati accertati sulla base di 407 tamponi pcr (153 dei quali nuovi test). Ieri sono stati effettuati anche 906 test antigenici dai quali non è emerso alcun contagio. I pazienti Covid-19 ricoverati sono diciotto: di questi 3 sono assistiti in terapia intensiva e 15 nei normali reparti ospedalieri. Altri 12 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.265, mentre i guariti totali sono 72.699 (35 in più rispetto ad ieri).

PIEMONTE

Scende ancora, in Piemonte, l’Rt puntuale. Nella settimana dal 24 al 30 maggio, l’indice calcolato sulla data di inizio sintomi è passato dallo 0.70 allo 0.64. E’ quanto emerge dal pre-report settimanale che dovrà essere validato domani. L’incidenza dei nuoci casi di Covid-19 si riduce ulteriormente di oltre il 30%, mentre la percentuale di positività dei tamponi è passata da 3.2% a 2.3%. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 14% al 10%) e in terapia intensiva (dal 15% al 13%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Prosegue dunque la marcia di avvicinamento del Piemonte alla zona bianca che, come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Alberto Cirio, potrebbe scattare dall’11 giugno.



VENETO

Dati Covid in continua flessione in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 63 nuovi contagi e 2 decessi, per un totale, rispettivamente, di 423.671 infetti dall’inizio dell’epidemia e 11.574 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. I malati con Covid ricoverati in ospedale sono 611 (-3), dei quali 539 (-4) nelle aree non critiche, e 72 (+1) nelle terapie intensive. Scende anche il numero dei soggetti attualmente positivi e in isolamento, 7.700 (-52).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.727 tra test e tamponi sono state riscontrate 6 positività al Covid 19, pari a 0,34%. Nel dettaglio, dall’analisi di 1.186 tamponi molecolari è stato rilevato 1 nuovo contagio, per una percentuale di positività dello 0,08%; da 541 test rapidi antigenici 5 casi (0,92%). Oggi si registrano due decessi. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a uno (-1) mentre quelli in altri reparti sono 38 (+2). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.007 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 92.847, i guariti clinici 5.669 e le persone in isolamento scendono a 4.721 (-8). Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.066 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.221 a Trieste, 50.653 a Udine, 20.964 a Pordenone, 13.028 a Gorizia e 1.200 da fuori regione. Per quanto riguarda il settore delle residenze per anziani, oggi non sono stati registrati casi di positività al Covid né tra gli ospiti né tra gli operatori. Nessun nuovo contagio neanche tra il personale del sistema sanitario regionale.

LIGURIA

Covid sempre meno presente in Liguria, che si conferma la seconda regione italiana con meno casi positivi attualmente presenti sul territorio: sono 68 ogni 100.000 abitanti, contro i 102 della settimana scorsa. Molto più alta la media italiana che si attesta a 379, contro i 450 di sette giorni fa. E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale diffuso dalla Fondazione Gimbe. Meglio della Liguria fa solo il Molise con 40 positivi, ma nell’ultima settimana ha registrato un aumento dei nuovi casi. In Liguria, invece, sono scesi di un ulteriore 23,8%, seppur meno della media italiana calata del 27,4%. Sempre più scarichi di pazienti Covid gli ospedali liguri: risulta occupato solo il 7% dei posti letto in area medica, contro una media italiana del 10%, e il 13% di quelli in terapia intensiva, contro una media nazionale dell’11%.

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

In Toscana 186 nuovi casi di Coronavirus, su 7.070 tamponi molecolari e 1.803 test antigenici rapidi, sette morti e 504 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Nelle ultime 24 ore il tasso dei positivi raggiunge il 2,1% in rapporto al totale dei tamponi e il 5,1% in relazione alle nuove diagnosi. Prosegue la riduzione dei ricoverati. Nelle aree Covid restano in cura 469 pazienti (otto in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (quattro in meno). Dall’inizio dell’emergenza sono 241.929 i contagi accertati 228.399 le guarigioni e 6.736 i decessi. Si registra un nuovo doppio calo sul fronte delle quarantene. Gli asintomatici e i malati lievi in isolamento domiciliare scendono a 6.325 (-317 in un giorno), mentre le persone in sorveglianza attiva a seguito di contatti con casi infetti sono attualmente 19.914.

UMBRIA

LAZIO

Sono 16.919 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 13.721 sono in isolamento domiciliare 843 sono ricoverati non in terapia intensiva, 134 sono ricoverati in terapia intensiva (-9 rispetto a ieri), 8.195 sono deceduti e 319.732 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

MARCHE

ABRUZZO

Sono complessivamente 74151 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi (di eta’ compresa tra 9 e 90 anni). I positivi con eta’ inferiore ai 19 anni sono 3, di cui 2 residenti in provincia di Pescara e 1 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2486 (si tratta di una 98enne della provincia di Chieti e di una 80enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66387 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5278 (-53 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1124569 tamponi molecolari (+1293 rispetto a ieri) e 465903 test antigenici (+263 rispetto a ieri). Il tasso di positivita’, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e’ pari a 0.6 per cento. 119 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 12 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre gli altri 5147 (-52 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18705 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 19308 in provincia di Chieti (+3), 18084 in provincia di Pescara (+6) 17292 in provincia di Teramo (+1), 581 fuori regione (-2) e 181 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanita’.

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Nella giornata di ieri in Basilicata, sono stati processati 164 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 3 (relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 43 guarigioni di residenti in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale.

PUGLIA

Oggi giovedi’ 3 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 2931 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 44 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 9 decessi: 6 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi 1 in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test. 223.182 sono i pazienti guariti. 21.177 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e’ di 250.886.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 803.108 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 875.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati piu’ test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.268 (+104 rispetto a ieri), quelle negative 735.840. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

SICILIA

SARDEGNA

Resta bassa la curva dei contagi da Covid19 in Sardegna dove nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi su 1.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 2,7%, per effetto dell’esiguo numero di test effettuati.

Dopo i zero decessi di ieri, però, si registrano tre nuove morti (1.468 in tutto). prosegue invece il calo della pressione dei pazienti Covid negli ospedali: sono 127 (-3) le persone attualmente ricoverate in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (14) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.413 e i guariti sono complessivamente 42.746 (+100).

Sul territorio, dei 56.768 casi positivi complessivamente accertati, 14.856 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.654 (+2) nel Sud Sardegna, 5.159 a Oristano, 10.887 (+20) a Nuoro, 17.198 (+1) a Sassari.