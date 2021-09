Sono 3.212 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto ai 2.985 di ieri; i tamponi effettuati sono 295.452 a fronte dei 338.425 di ieri, per cui il tasso di positività sale all’1,1% (ieri 0,9%). Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono 63 (ieri 65), per un totale di 130.870 dall’inizio della pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 450 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 9 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 23 (ieri erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.317 (ieri 3.418), ovvero 101 meno di ieri.

La regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (438), davanti a Campania (316), Sicilia (278), Lazio (275) ed Emilia Romagna (258). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.668.261. I dimessi/guariti sono 6.042 in più rispetto a ieri (totale 4.441.412), gli attualmente positivi 2.893 in meno (totale 95.979). In isolamento domiciliare figurano 92.212 persone.

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati cinque nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’AOSTA. I guariti sono tre. Il numero dei contagiati attuali sale a 70, di cui due ricoverati all’ospedale Parini e 68 in isolamento domiciliare. E’ quanto si rileva dal bollettino quotidiano della Regione Valle d’AOSTA in base ai dati dell’Usl. I morti dall’inizio della pandemia sono 47.

TRENTINO

ALTO ADIGE

Altri 67 nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Di questi, 37 sono stati rilevati sulla base di 982 tamponi pcr (259 dei quali nuovi test) e 30 sulla base di 4.502 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 34: 26 (uno in più rispetto ad ieri) vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri e 8 (uno in meno) in terapia intensiva. Altri 5 pazienti (2 in più) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Anche nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.854 (17 in più), mentre i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono complessivamente 76.707 (38 in più).

PIEMONTE

Sono 217 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 comunicate oggi dalla Unità di Crisi della Regione Piemonte. Sono pari all’1,1% dei 19.717 tamponi eseguiti. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 102, pari al 47% del totale. Cala di 2 il numero dei ricoverati in terapia intesiva, che attualmente è di 22 persone. Gli altri ricoveri sono invece 183, segnando un meno 9 rispetto a ieri. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 3.408. Tre decessi di pazienti affetti da Covid sono stati comunicati oggi dall’Unità di Crisi, ma nessuno nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei morti sale dunque a 11.762. I guariti che si contano oggi sono invece 262.

VENETO

Mostra un rallentamento la curva dei contagi Covid in Veneto , con 253 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 3 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell’epidemia si porta a 468.753, quello dei decessi a 11.773.

Gli attuali positivi scendono a 10.817 (-232). In calo anche i dati dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 241 malati Covid (-2), in terapia intensiva 50 (-2).

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.304 tamponi molecolari sono stati rilevati 92 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,73%. Sono inoltre 4.507 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 6, mentre i pazienti in altri reparti sono 45.Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.819, con la seguente suddivisione territoriale: 823 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.810, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a quota 925.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.657 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.115 a Trieste, 52.488 a Udine, 22.833 a Pordenone, 13.653 a Gorizia e 1.586 da fuori regione. Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 unità a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso (relativo al territorio di Trieste). Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. Infine sono stati rilevati due casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione nonché la positività di due operatori all’interno delle strutture stesse.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

Stabili i ricoveri di persone con Covid-19 in Emilia-Romagna (47 pazienti in intensiva e 385 negli altri reparti, uno in meno), mentre in regione si contano altri sei morti e 258 nuovi casi di coronavirus su oltre 29mila tamponi eseguiti. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 50 nuovi casi, seguita da Bologna (40), quindi Parma e Forlì (entrambe con 35 nuovi casi) e Reggio Emilia (32). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.923. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.984 (+116), quasi il 97% in isolamento domiciliare.

TOSCANA

In Toscana 248 nuovi casi di Coronavirus, su 9.344 tamponi molecolari e 8.998 antigenici rapidi, cinque morti e 437 guariti. Lo riporta il bollettino giornaliero sull’emergenza, trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Il tasso dei nuovi positivi raggiunge l’1,4% sul totale dei test e il 3,6% in relazione alle nuove diagnosi. Un dato in calo nel raffronto a sette giorni. Ancor più marcata è la discesa della pressione ospedaliera. I ricoverati nelle aree Covid scendono complessivamente a 292 (-32 in un giorno), di cui 36 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono 281.889 i contagi accertati, 267.816 le guarigioni e 7.162 i decessi. Sul fronte delle quarantene, in base ai dati raccolti dalle aziende sanitarie, si riducono a 6.619 gli isolamenti domiciliari di asintomatici e malati lievi (-162), mentre salgono ancora a 16.978 le sorveglianze attive di persone entrate in contatto con casi infetti.

UMBRIA

Ancora un calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 906, nove in meno di martedì, mentre si registrano cinque ricoverati in più, 46, due dei quali in terapia intensiva, dato stabile. Lo riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 52 nuovi positivi e 61 guariti, con nessun nuovo morto. I tamponi analizzati sono stati 2.259 e 4.528 i test antigenici, con un tasso di positività dello 0,76 per cento (0,33 nelle 24 ore precedenti).

LAZIO

MARCHE

Tasso di positività e ricoveri in lieve rialzo nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, si registra anche il decesso di un 94enne di Ascoli Piceno con patologie pregresse ricoverato alla Residenza Valdaso di Campofilone di Fermo. Il servizio Sanità della Regione comunica che le vittime da inizio emergenza salgono a 3.078 (1.730 uomini e 1.348 donne) con un’età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, presentavano patologie pregresse. La provincia di Pesaro Urbino resta quella più colpita dalla pandemia con 990 morti, seguita da Ancona (976), Macerata (529), Fermo (297) ed Ascoli Piceno (250) mentre sono 36 le persone decedute che provenivano da fuori regione. I contagi oggi sono saliti a 113.775 (+71) di cui 108.033 dimessi/guariti (+62) 2.590 in isolamento domiciliare (+3) e 75 ricoverati (+1). I pazienti in terapia intensiva restano 20 (nove a Pesaro Marche Nord, cinque ad Ancona Torrette, uno a Macerata, due a Fermo e tre a San Benedetto del Tronto), quelli in semi intensiva salgono da 21 a 23 (13 a Marche Nord, due a Macerata, cinque a Civitanova Marche e tre a San Benedetto del Tronto) ed infine quelli in reparti non intensivi scendono da 33 a 32 (sei a Marche Nord, 13 al Torrette, uno a Jesi e 12 a Fermo). Non ci sono pazienti Covid in attesa di ricovero nei Pronto soccorso mentre nella Rsa di Campofilone sono ospitate 45 persone. Dei 71 casi odierni (22 contatti stretti di casi positivi, 14 sintomatici, 21 contatti in setting domestico, due positivi in setting scolastico, un contatto in setting lavorativo ed uno da fuori regione mentre per altri dieci casi sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici) 10 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagi da inizio emergenza salgono a 12.548, 21 a Pesaro Urbino (25.438), 10 a Macerata (23.983), 20 ad Ancona (35.190), sei a Fermo (11.644) e quattro fuori regione (4.972). Con 3.026 tamponi testati di cui 1.702 nel percorso nuove diagnosi (901 molecolari e 801 antigenici) e 1.324 nel percorso guariti il tasso di positività si attesta al 4,2% (ieri era al 3%), mentre il numero di positivi settimanali ogni 100mila abitanti è pari a 30,57 (ieri era 32,6). Per quanto riguarda i casi/contatti in isolamento domiciliare oggi sono 3.540 (2.534 asintomatici e 1.006 sintomatici).

ABRUZZO

Sono 74 (di età compresa tra 2 e 91 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81165.Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2544. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76823 dimessi/guariti (+107 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1798 (-33 rispetto a ieri).(nel totale sono ricompresi anche 417 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche) Cinquant’otto pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1732 (-33 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2997 tamponi molecolari (1406217 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4375 test antigenici (824594). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.00 per cento.Del totale dei casi positivi, 20615 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+18 rispetto a ieri), 20675 in provincia di Chieti (+17) 19622 in provincia di Pescara (+14), 19467 in provincia di Teramo (+23), 671 fuori regione (+2) e 115 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

MOLISE

CAMPANIA

Torna a salire, in Campania, l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, sono 316 i casi positivi al Covid su 17.150 test esaminati. L’indice è oggi dell’1,84% rispetto all’1,18% precedente. Sono nove i decessi nelle ultime 48 ore; 7 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale è di 16 persone morte. Negli ospedali resta sostanzialmente stabile la situazione nelle terapie intensive (+1, da 18 a 19) mentre continuano a calare i ricoveri in degenza (-8, da 249 si passa a 241).

BASILICATA

Sono 77, di cui 74 residenti, i positivi al Covid in Basilicata su 1.109 tamponi processati ieri 28 settembre. È quanto emerge riportato nel bollettino odierno diffuso dalla task force della Regione. Nella stessa giornata si registrano 34 guarigioni e nessun decesso.

Sono 39 le persone ricoverate negli ospedali lucani, di cui due in terapia intensiva al San Carlo di Potenza.

In totale le persone positive al Covid in Basilicata sono 1.198.

PUGLIA

Oggi mercoledì 29 settembre in Puglia sono stati registrati 152 casi su 14.230 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,06%.

I nuovi positivi sono 77 in provincia di Bari, 40 nel Leccese 26 nel Foggiano, 7 nel Tarantino, 6 nella provincia Bat, 3 nel Brindisino. Un residente fuori regione e 6 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.661.955 test e sono 2.643 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 268.521 e sono 259.092 i pazienti guariti.

CALABRIA

Sono 139 in più’, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.975tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.189.053 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 83.614 (ieri erano 83.475). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid. Rispetto a ieri, sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 2,62% al 3,59%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.401 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 78.445 (+224 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 170 (-12 rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 3.768 (-86).

SICILIA

Sono 278 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15647 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende all’1,8% ieri era al 2,7%. L’isola è al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto la Lombardia con 438 casi e al secondo la Campania con 316 contagi. Gli attuali positivi sono 15.267 con una diminuzione di 1.330 casi. I guariti sono 1.601 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.812. Sul fronte ospedaliero sono adesso 572 i ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 65, 5 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 58 casi, Catania 53, Messina 7, Siracusa 73, Ragusa 18, Trapani 10, Caltanissetta 14, Agrigento 33, Enna 12.

SARDEGNA

In Sardegna oggi si registrano 66 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.593 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.872 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (uno in meno di ieri). Le persone ricoverate in area medica sono 135 (cinque in meno rispetto a ieri) ed i casi di isolamento domiciliare sono 2.058 (166 in meno rispetto a ieri).

Purtroppo si registrano cinque decessi: un uomo di 83 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, residenti nella Provincia di Sassari, nonché due pazienti residenti nella Provincia di Nuoro.